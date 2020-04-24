Законопроект о банках: нардепы решили обсудить детали с МВФ

Председатель комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев (фракция "Слуга народа") пригласил представителей Международного валютного фонда присоединиться к обсуждению законопроекта о банках.
Об этом он написал в соответствующем письме, сообщается на сайте Верховной Рады Украины.
"В начале заседания председатель комитета Даниил Гетманцев проинформировал, что по инициативе членов комитета подписал письмо к МВФ с приглашением его представителей приобщиться к обсуждению законопроекта", - сказано в сообщении.
Сотрудничество с МВФ
30 марта Рада поддержала в первом чтении так называемый проект закона о законопроект№2571-д относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности.
Как писал OBOZREVATEL:
7 апреля Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, который делает невозможным возвращение банка или миллиардные компенсации за ПриватБанк бывшим собственникам.
Народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк заявил, что на рассмотрение 16335 правок в закон о ПриватБанке потребуется около года.
В понедельник, 13 апреля, в 14:00 Рада соберется на внеочередное заседание, на котором, возможно, начнется рассмотрение закона о банках во втором чтении.
Рассмотрение 16 тыс. правок к принятому в первом чтении законопроекту о ПриватБанке будет происходить за 119 статьей регламента Верховной Рады, позволяющей голосовать правки целыми разделами.
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