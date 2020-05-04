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4 мая • обновлено в 22:28
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Законопроект о банках: количество поправок уменьшилось в 70 раз

1.6т
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Финальная таблица поправок к законопроекту о банках, который рассматривается по особой процедуре, выйдет в 72 раза меньше первоначальной, и будет содержать примерно 230 правок.

Об этом сообщил первый заместитель главы комитета по вопросам финасовой, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.

"Из авторов всех 16586 правок в определенный срок подали позицию по настоянию на своих правках только... один народный депутат. Госпожа Гриб относительно своей одной правки. Все остальные забыли или не настаивали", – рассказал Железняк.

Законопроект о банках: количество поправок уменьшилось в 70 раз

Также он напомнил, что после голосования за спецпроцедуру в четверг каждая фракция/внефракционный депутат имели возможность подать свои правки, на которых настаивают в течение 2-х календарных дней.

"Таким образом, финальная таблица выйдет в 72 раза меньше оригинала – примерно 230 поправок", – резюмировал нардеп.

Также Железняк отметил, что пленарное заседание Рады вероятно состоится 8 мая.

Как писал OBOZREVATEL, 7 апреля Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, который делает невозможным возвращение банка или миллиардные компенсации за ПриватБанк бывшим собственникам.

Народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк заявил, что на рассмотрение 16335 правок в закон о ПриватБанке потребуется около года.

В итоге, 30 апреля Верховная Рада проголосовала за рассмотрение законопроекта о банках по специальной процедуре.

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Персона
Ярослав Железняк
Место
Украина
Теги
Верховная Рада Украины банк ПриватБанк
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