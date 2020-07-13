Госземли хотят раздать пенсионерам: "Слуга народа" сделала шаг

Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект №3012-2, который предусматривает паи государственных земель и передачу участков бывшим работникам сельскохозяйственных госпредприятий и пенсионерам.

"За" документ проголосовали 267 нардепов. Из них 216 голосов дала президентская фракция "Слуга народа"(чтобы посмотреть результаты поименного голосования, доскролльте до конца страницы).

Автором законопроекта является председатель комитета по аграрной и земельной политике, нардеп "Слуги народа" Николай Сольский.

Законопроект № 3012-2 предусматривает паи:

при приватизации предприятий, учреждений, организаций или их структурных подразделений;

при ликвидации предприятий, учреждений, организаций;

в случае принятия органом исполнительной власти, к сфере управления которого относится государственное с/х предприятие, учреждение, организация, решение о приватизации ее земель или земель ее структурного подразделения без приватизации или ликвидации такого юридического лица.

Приватизации подлежат:

сельскохозяйственные угодья;

несельскохозяйственные угодья, находящиеся в постоянном пользовании сельскохозяйственного предприятия, учреждения или организации, земли которого приватизируются, и на которых расположены здания, сооружения.

"Действующий механизм приватизации земель государственных и коммунальных сельскохозяйственных предприятий, учреждений, организаций лишает указанные юридические лица практически всего земельного банка, что делает их приватизацию абсолютно неинтересной для инвесторов, в результате чего фактически уничтожаются перспективы сохранения соответствующей производственной базы. Также существуют значительные проблемы с обеспечением земельными наделами участников боевых действий ... Для решения указанных проблем был разработан данный законопроект", – указано в пояснительной записке к документу.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине группа нардепов от "Слуги народа" зарегистрировала законопроект №3131, в результате которого каждый владелец земли должен платить минимум 1400 грн за гектар. Это, как считают парламентарии, позволит вывести из тени и наполнить местные бюджеты на 6-8 млрд грн.