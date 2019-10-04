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4 октября • обновлено в 17:36
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Законопроект 1210 обернется сокращением металлургии на 70% - нардеп

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Непродуманные налоговые изменения, в частности, с запланированным повышением ренты на железную руду и газ спровоцируют сокращение производства и экспорта продукции металлургической отрасли на 70%.

При этом государственный бюджет недополучит более 2 млрд грн. Такое мнение в комментарии OBOZREVATEL высказал народный депутат Украины Муса Магомедов.

Муса Магомедов

Муса Магомедов

"Изменения самой ставки рентного платежа и одновременное расширение базы налогообложения может привести к тому, что продукт под названием руда, концентрат, агломерат, окатыш, который экспортируется на дальнее зарубежье, будет абсолютно неконкурентоспособным. То, что предлагается сейчас, создаст ситуацию, при которой рентные платежи для украинских компаний будут в десять раз выше, чем для их прямых конкурентов российских: 2,5 доллара и 25 долларов. О чем это говорит? О том, что себестоимость может оказаться выше цены реализации и Украине придется уйти с рынков, на которых сбывается большое количество продукции", - убежден Магомедов.

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Нардеп раскритиковал спешку, с которой Верховная Рада намерена принять законопроект, содержащий 430 листов сравнительных таблиц и касающийся слишком многих вопросов по налогообложению. И высказал надежду на то, что глава парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сдержит слово и перед вторым чтением в законопроект 1210 будут внесены замечания, которые помогут достичь компромисса между интересами государства и бизнеса.

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"Если же это обещание сдержано не будет, это плохо скажется и на бизнесе, и на государстве. Потому что снижение объемов производства и экспорта примерно на 70% - это то, о чем говорят аналитики, - приведет к уменьшению поступлений в бюджет где-то на 2 с лишним миллиарда. То есть то, что делается для того, чтобы эти поступления увеличить, приведет к кардинально противоположному результату. Именно поэтому очень важно найти правильный баланс между интересами государства и интересами бизнеса", - подчеркнул Магомедов.

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Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

  • эксперты, аналитики и представители бизнеса резко раскритиковали налоговые инициативы новой власти;

  • в частности, особые опасения вызывают намерения резко увеличить ренту на железную руду;

  • по мнению экспертов, увеличение налоговой нагрузки в целом и повышение ренты в частности сделает продукцию украинской металлургии неконкурентоспособной, спровоцирует массовое сворачивание производств и всплеск безработицы.

Тем не менее, в пятницу, 4 октября, скандальный законопроект намерены вынести на голосование парламента без учета предупреждений и предложений экспертной и бизнес среды.

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Темы
Налоги в Украине налоговая реформа
Персона
Даниил Гетманцев
Место
Украина
Теги
налоги промышленность
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Так уже заводы останавливают не выгодно,людей тысячами сокращают
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