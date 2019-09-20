Ужесточение для ФЛП и кэшбек: монобольшинство Рады ввело новые правила

Народные депутаты от фракции "Слуга народа" в четверг, 19 сентября, поддержали законопроект о детенизации расчетов в сфере торговли и услуг.

В частности, за документ №1073 во втором чтении и в целом проголосовали 237 народных депутатов, из них 232 – от фракции "Слуга народа". Об этом свидетельствует официальный сайт Верховной Рады (чтобы посмотреть результаты голосования, доскрольте до конца страницы).

Автор проекта закона – нардеп от "Слуги народа" Данил Гетманцев. Документ обяжет физлиц-предпринимателей (ФЛП) вести учет, использовать регистрации расчетных операций (РРО) или специальные приложения на смартфоне. Это позволит узнать, какой реальный оборот у бизнеса и имеют ли они право находиться на едином налоге и платить в бюджет мизерные суммы.

Главное:

вести учет должны будут все физлица-предприниматели, кроме тех, у кого годовой оборот меньше 300 тыс. грн и при этом нет нанятых работников;

новшество позволит избежать схем , когда предприниматели скрывают часть оборота, чтобы оставаться на едином налоге;

если ФЛП не будут регистрировать операции – они не смогут выдавать чеки. В таком случае покупатель может пожаловаться в налоговую, ему вернут 100% стоимости покупки.

Главное новшество законопроекта – кэшбек за жалобы. Покупатели, которые заметят в товарном чеке неверно указанную сумму, или если его совсем не дадут, смогут получить вознаграждение.

Если в чеке сумма меньше, чем вы заплатили, или вам его вообще не выдали – пожалуйтесь в налоговую и стоимость покупки вам вернут, а покупку при этом можно будет оставить себе. Так, согласно закону, бизнес обязан заплатить штраф в размере 150% за товар или услугу, за который не выдал чек, а должен был. В таком случае часть штрафа (100% от стоимости товара) отдадут покупателю, а часть (50%) поступит в бюджет.

Механизм такой компенсации прописан в документе. Покупатель жалуется в налоговую, а налоговая в сжатые сроки проверяет, было ли нарушение. После – штрафует и делится полученными деньгами с клиентом недобросовестного продавца.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине уровень теневой экономики в первом полугодии 2018 снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3% и составил 32% от объема официального ВВП.

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