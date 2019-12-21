Закон по рынку земли: СМИ "слили" текст соглашений Рады

Верховная Рада 20 декабря составила меморандум о взаимопонимании между депутатскими фракциями и группами по подготовке к рассмотрению проекта закона о рынке земли.

Основной вывод из документа – фракции договорились рассматривать проект на аграрном комитете без "турборежима", сообщает "Страна" со ссылкой на текст меморандума.

В частности, нардепы рассчитывают вынести закон на голосование на сессионную неделю, которая состоится в середине января.

В то же время в Раде признают, что в комитете могут не успеть рассмотреть все поправки до этого момента.

В документе указан следующий порядок рассмотрения законопроекта о рынке земли:

Для подготовки сравнительной таблицы к проекту закона создается рабочая группа, которая возглавляется членом Комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики.

Рабочая группа проверяет включение всех предложений и поправок, поступивших к проекту закона, в сравнительную таблицу.

21 декабря подготовленная ​​секретариатом комитета сравнительная таблица направляется на адрес электронной почты членов рабочей группы.

23 декабря члены рабочей группы собираются для обсуждения возможных замечаний и предложений в сравнительную таблицу.

25 декабря секретариат комитета направляет доработанную по результатам заседания рабочей группы сравнительную таблицу на адрес электронной почты членов рабочей группы

26 декабря рабочая группа собирается для окончательного согласования сравнительной таблицы и ее последующего подписания. После этого таблица передастся секретариатом на рассмотрение комитета.

Фракции договорились рассматривать проект на аграрном комитете без "турборежима"

При этом депутатские фракции могут делегировать на комитет своих представителей для информирования о содержании предложений и поправок, внесенных членами соответствующих депутатских групп.

Заседания комитета, на котором будут рассматриваться предложения и поправки к проекту закона, будут проходить 26, 27 и 28 декабря 2019 года. Также 2, 3, 6, 8, 9 и 10 января 2020 года, а в случае необходимости, в другие дни соответствии с календарным планом работы сессии Верховной Рады.

Фракции договорились рассматривать проект на аграрном комитете без "турборежима" "Страна"

Фракции договорились рассматривать проект на аграрном комитете без "турборежима" "Страна"

Как сообщал OBOZREVATEL:

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