Главная Новости
9 мая • обновлено в 07:42
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Рынки и компании

Гройсман указал на опасность закона о рынке земли

901
Читать материал на украинском

Если закон о рынке земли в текущей редакции будет реализован, 5-10 компаний сконцентрируют в своих руках миллионы гектаров земли в Украине.

"Они будут просто засеивать нашу землю, собирать зерно и затем его через элеваторы переваливать и отправлять на свои производства в своих странах", – заявил во время Facebook-эфира на OBOZREVATEL экс-премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Я считаю, что в Украине должен быть фермерский класс. Для того чтобы были фермеры, им надо дать право покупать землю. И не просто право, а дать деньги", – сказал он.

Закон о рынке земли опасен – Гройсман

Закон о рынке земли опасен – Гройсман

По словам экс-премьера, для этого целесообразно было бы применить такую формулу. "До 500 гектаров в руки только физического лица украинца. Под это будет создан крупный международный украинский фонд, где наши партнеры сконцентрируют ресурсы. Для того чтобы украинский фермер взял на 25 лет средств в кредит и купил эту землю".

При этом банки лишаются права на владение землей. "Они могут только брать ее в залог. Но если бы даже кредит не возвращался, они эту землю должны продать только украинцу-фермеру", – пояснил Гройсман.

Как писал OBOZREVATEL, 30 апреля закон о рынке земли вступил в силу. Документ предусматривает формирование законодательного поля для внедрения рыночного оборота земель сельскохозяйственного назначения.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Рынок земли в Украине" на OBOZREVATEL.

Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Рынок земли в Украине Эксклюзив
Персона
Владимир Гройсман
Место
Украина
Тег
Верховная Рада Украины
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
1
Смешно
3
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Экономика Рынки и компании

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 14 195.

    Вылечились: 2706. Умерли: 361.

  • В мире заболели уже почти 4 миллиона человек, погибли – более 274 тысячи.

  • Эпицентр пандемии в Украине сместился – на Львовщине срочно собрали штаб.

  • Медики уточнили ранний симптом коронавируса: появляется на третий день.

  • Умирают от COVID-19 в два раза чаще: исследования указали на основную группу риска.

Новости экономики

Топ-публикации

Топ-блоги