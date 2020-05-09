Гройсман указал на опасность закона о рынке земли

Если закон о рынке земли в текущей редакции будет реализован, 5-10 компаний сконцентрируют в своих руках миллионы гектаров земли в Украине.

"Они будут просто засеивать нашу землю, собирать зерно и затем его через элеваторы переваливать и отправлять на свои производства в своих странах", – заявил во время Facebook-эфира на OBOZREVATEL экс-премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Я считаю, что в Украине должен быть фермерский класс. Для того чтобы были фермеры, им надо дать право покупать землю. И не просто право, а дать деньги", – сказал он.

Закон о рынке земли опасен – Гройсман

По словам экс-премьера, для этого целесообразно было бы применить такую формулу. "До 500 гектаров в руки только физического лица украинца. Под это будет создан крупный международный украинский фонд, где наши партнеры сконцентрируют ресурсы. Для того чтобы украинский фермер взял на 25 лет средств в кредит и купил эту землю".

При этом банки лишаются права на владение землей. "Они могут только брать ее в залог. Но если бы даже кредит не возвращался, они эту землю должны продать только украинцу-фермеру", – пояснил Гройсман.

Как писал OBOZREVATEL, 30 апреля закон о рынке земли вступил в силу. Документ предусматривает формирование законодательного поля для внедрения рыночного оборота земель сельскохозяйственного назначения.

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