Закон о недропользовании готовится вместе с новой командой Госгеонедр, – Саакашвили

Экономика 10:58, 1.08.2020 Обновлено: 11:29, 1.08.2020

Совет реформ совместно с новой управленческой командой Государственной службы геологии и недр готовит проект нового закона о недропользовании.

Об этом в эфире телеканала "Украина24" сообщил председатель исполнительного комитета Совета реформ Украины Михеил Саакашвили.

"Вместе с новой командой Государственной службы геологии и недр мы готовим закон о недропользовании, который позволит установить прозрачные правила игры и привлечь инвесторов. Нужны быстрые и эффективные решения, и они у нас есть", – сообщил Саакашвили.

Он отметил, что инвестиции в добычу бериллия и лития, увеличение добычи титана, возможность для переработки и создания добавочной стоимости – приведут к созданию дополнительных рабочих мест, укреплению экономики и привлечению в страну передовых технологий.

Ранее глава Государственной службы геологии и недр Роман Опимах презентовал пакет реформ новым с правилами для недропользователей.

Реформа, в частности, предусматривает упрощение правил для "малого недропользования". Также планируется ввести рассрочку платежей за выдачу спецразрешений (50-20% в первый год, оставшуюся часть в течение 6 лет), внедрить свободный оборот лицензий и провести ряд других изменений и дерегуляций.

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