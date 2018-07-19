Закон о контрабанде леса могут не подписать, на Порошенко уже вышли люди, - Галасюк

Вопреки действующему мораторию на экспорт древесины в Европейский Союз, массовая вырубка лесов остается одной из основных экономических и экологических проблем Украины. Из-за тотального облысения Карпат тысячи украинцев ежегодно страдают от наводнений и беспощадного изменения климата.

Обвинения в бездействии и коррупции мало влияли на политиков, ведь прибыль от контрабанды составляет миллиарды долларов.

Сейчас же тема контрабанды леса стала вновь актуальна в Кабмине. В среду, 18 июля, премьер-министр Украины Владимир Гройсман публично потребовал от силовиков проверить все лесхозы и прекратить массовый вывоз леса-кругляка из Украины.

Такая резкая позиция Гройсмана прозвучала на фоне принятия Верховной Радой законопроекта № 5495, предусматривающего усиление криминальной ответственности за контрабанду леса. После подписания закона президентом, уже с 1 января 2019 года контрабандистов ждут реальные криминальные дела. Правда, есть вероятность, что нарушители смогут взять свое и президент Порошенко не подпишет закон, застопорив борьбу с коррупцией на границе.

В чем проблема и есть ли реальная возможность победить контрабанду леса в Украине - OBOZREVATEL узнал у автора законопроекта о криминализации контарабанды леса-кругялка, нардепа от Радикальной партии Виктора Галасюка.

- Как вы считаете, реально ли побороть контрабанду леса-кругляка после принятия закона (№ 5495 - Ред.) и заявления премьер-министра Владимира Гройсмана?

- Премьер-министр и правительство согласились с планом борьбы против контрабанды леса-кругляка, который мы с Олегом Ляшко предложили официальным депутатским обращением. Это позитивно, но, к сожалению, последние несколько лет правительство потратило на борьбу с нами за отмену моратория на экспорт леса-кругляка. Считаю, тут мы потеряли много времени, ведь правительство думало про кредиты ЕС, а не об инвестициях и рабочих местах.

Мы приветствуем решения и рекомендации правительства президенту подписать этот закон о запрете экспорта леса-кругляка и криминализации его контрабанды.

Вырубка леса в Украине Ведомости. Украина

24 июля истекает отведенный Конституцией президенту срок подписания данного закона. Правда, мы надеемся, что он будет подписан даже раньше. Несмотря на то давление, которое оказывают контрабандисты в Администрации Президента.

- Что за давление? Именно на президента?

- По нашей информации, контрабандисты хотят договориться, чтобы президент ветировал закон. Мол, Евросоюз будет категорически против, эти дрова невозможно будет продавать в Украине. Эти аргументы - ложь. Закон полностью отвечает нашим международным обязательствам, договорам с ВТО (Всемирная торговая организация - Ред.) и ЕС. У нас есть официальные письма от деревоперерабатывающих компаний, где они подтверждают, что вся древесина может быть обработана в Украине, у них есть все необходимые мощности… Поэтому никаких реальных причин не подписывать закон нет.

- Если президент подпишет закон, какие конкретно изменения будут внедряться?

- Как мы и предлагали с Олегом Ляшко, в скором времени начнется полная фотофиксация вагонов с дровами. Десятки тысяч вагонов едут в Европу, а у нас этого не видят. Хорошо, что сейчас заметили, лучше уже поздно, чем никогда. Следующие решения - обращение к налоговым органам за обменом информацией, совместным расследованием масштабной контрабанды.

Виктор Галасюк Информатор

Я думаю, что правительство во главе с премьер-министром подтолкнуло масштабное расследование Earthsight, подтвердившее те данные, которые мы с Олегом Ляшко озвучивали. Контрабанда леса-кругляка за последние несколько лет составила от 500 тысяч тонн до 1 млн кубометров, а это более 10 тысяч вагонов.

Там также и раскрыта схема контрабанды. Огромные европейские компании с мировым именем закрывают глаза на нарушение закона и покупают этот лес, правительства стран ЕС цинично требуют разрешить экспорт леса, подкупая украинскую власть кредитами, а теряют от этого украинцы.

- И как можно сломать эту схему, по вашему мнению?

- Мы разработали четкий план.

Во-первых, нужно продолжить на 50 лет мораторий на экспорт леса-кругляка.

Во-вторых, это криминализация за контрабанду леса. По этому закону мы ждем подпись президента.

Третье, поручения фискальной службе, которые прозвучали в среду. Полный осмотр вагонов с дровами.

Четвертое, закон о рынке леса, который уничтожит коррупцию и схему лесхоза, обеспечит деревом реальных производителей в Украине.

Пятое, реформа сельскохозяйственного комплекса Украины и восстановление лесов.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Кабмин подготовил законопроект о криминализации контрабанды в Украине. Также в рамках инициативы Гройсмана был представлен план борьбы со схемами на таможне.