Заключили мир: Коломойский разрешил спор с государственной нефтекомпанией

Компании "Укртранснафта" и "Укртатнафта" заключили мир после трехлетнего спора по цене хранения и условиях возврата технологической нефти на Кременчугском НПЗ.

Об этом сообщается в мировом соглашении, которое обнародовано Хозяйственным судом Киева, передает "Экономическая правда".

Нефть вернут госкомпании до 31 марта. Размер компенсации за хранение нефти в период с апреля 2014 по декабрь 2017 снижена с 2,1 млрд гривен до 712,6 млн гривен.

Мировое соглашение предусматривает зачет встречных требований "Укртранснафты" к заводу на сумму 193,6 млн грн. Речь идет о 54,9 млн гривен долга по эмитированным векселями и 138,7 млн грн долга и пени за казахстанскую нефть.

Обязательства "Укртранснафты" по оплате за хранение нефти снижены до 519 млн грн. Деньги компания должна заводу до 31 марта 2018 года по факту возвращения нефти. Процедура возврата предусматривает револьверную оплату за каждую отгруженную партию. Предположительно, это будут делать по 10 тысяч тонн. Всего вернуть должны 140,2 тысячи тонн нефти, которые находятся на НПЗ. Остальной объем госкомпания продала на биржевых торгах во второй половине 2017 года. Покупателем была "Укртатнафта", а также часть объема досталась и "Укргаздобыче".

Справка: в мае 2014 года "Укртранснафта" под руководством менеджера олигарха Игоря Коломойского Александра Лазорко скачала из магистральных нефтепроводов 675 тыс. тонн технологической нефти. Руководство компании заключило со структурами Коломойского договора о безвозмездном хранении сырья в течение года. После подписали приложение к соглашению, который сократил срок до 90 дней.

На Кременчугском, Надвирнянском и Дрогобычском НПЗ находились 380 тыс. тонн госнефти. Лазорко отстранил наблюдательный совет "Укртранснафта" 19 марта 2015 года за растраты при хранении нефти на мощностях группы "Приват". Вместо него назначили Юрия Мельника.

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