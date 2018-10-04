Почему украинцам платят "в конвертах": в ГФС дали ответ

В теневой зарплате и нелегальном трудоустройстве в Украине одинаково заинтересованы как работодатели, так и работники. Причинами тому субсидии и налоги.

Об этом в эфире ObozTV заявил исполняющий обязанности заместителя главы ГФС Украины Евгений Бамбизов. По его словам, путем выплат "в конвертах" бизнес уменьшает свою налоговую нагрузку на фонд заработной платы.

"И мы все понимаем, что многие люди хотят получать субсидию - поэтому им сегодня выгодно получать официально минимальную зарплату, или вообще ее не получать и стоять на бирже труда", - объяснил Бамбизов интересы работников.

Однако, напомнил он, людям следует учитывать, какие штрафные санкции могут быть применены и каких преференций они будут лишены в случае нелегального трудоустройства.

"И конечно, если мы обнаружим нелегально трудоустроенного человека, мы будем сообщать в соответствующие службы Минсоца, о том, что этот человек получил незаконную субсидию. Во-вторых, у нас есть соответствующая служба внутренней безопасности. Такая же служба есть в Национальной полиции", - подвел итог чиновник.

Ранее в эфире ObozTV президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник рассказал, что украинцам стоит знать о работе в Польше.

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