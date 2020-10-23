Загребельская рассказала, как государство толкает чиновников на взятки

Роман Груша Экономика 11:41, 23.10.2020 Обновлено: 11:42, 23.10.2020

Государственная уполномоченная Антимонопольного комитета Украины в 2015-2019 годах Агия Загребельская заявила, что государство своим бездействием дает чиновникам сигнал, что можно брать взятки.

При этом экс-чиновница считает, что высокая зарплата не дает гарантию, что человек не будет соблазняться на коррупционные риски. Об этом сообщает "Апостроф".

"Достойная заработная плата – это условия, которые создает государство для этого человека. А дальше все зависит от двух факторов. Во-первых, от самого человека – какие у него моральные качества и прочее, как происходил отбор этого человека. Действительно ли он происходил прозрачно и конкурентно, или какие-то олигархи или влиятельные бизнесмены имели возможность интегрировать специально в этот орган своего человека, чтобы он лоббировал их интересы", – заявила Загребельская.

Главным фактором экс-чиновница назвала принцип неотвратимости наказания. По ее словам, не важно каким будет срок наказания: 5 лет или пожизненное содержание – важен сам факт наказания.

"Если же приговоров нет, раз лица берут взятки, и не несут за это ответственность, если они лоббируют интересы отдельных бизнес-групп, а не граждан, им фактически платят заработную плату, и им за это ничего не будет, то соответственно да, государство создало условия, дало достойную заработную плату. Но то, что оно не применяет по отношению к этим лицам ответственность за их коррупционные действия, оно словно дает им знак: получай нормальную зарплату, но можешь брать параллельно взятки, и мы этого не увидим, и мы не будем на это обращать внимание. Поэтому, конечно, только от заработной платы такого эффекта не будет", – резюмировала Загребельская.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что вопрос пожизненного срока заключения для коррупционеров может быть рассмотрен Верховной Радой, если эту инициативу поддержат украинцы.

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