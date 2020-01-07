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7 января • обновлено в 12:17
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"Зафиксировать невозможно": Милованов сказал, что будет с курсом гривни

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Министр экономического развития и торговли Тимофей Милованов рассказал, от чего зависит курс гривни, и почему Украина не может его зафиксировать.

В своем посте чиновник ответил на шутку экономиста Андрея Павлушина. "У нас в стране в экономике, как оказалось, 2 основные "зрады": курс гривни растет и курс гривни падает", – написал тот.

Милованов пояснил, кто выиграет в каждом из случаев. Когда курс доллара падает, бизнес и государственный бюджет несут убытки, а выигрывают потребители. В то же время в случае падения курса гривни все происходит с точностью до наоборот.

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Милованов сказал, что будет с курсом гривни

Милованов сказал, что будет с курсом гривни

По его словам, при любом изменении курса будут те, кто выигрывают и те, кто проигрывают, и это нормально.

"Почему же тогда не зафиксировать курс? Тогда все будут довольны. К сожалению, это невозможно. Украина пыталась держать фиксированный курс и это привело к быстрой девальвации, например, в 1998, 2008 или 2014 годах", – пояснил министр.

Он также ответил, будет ли укрепляться курс в следующем году. "Скорее всего, да. Но все зависит от развития экономики и ситуации на мировых рынках. В предыдущем посте я писал, что бизнесам стоит хеджироваться против изменения курса, а не пытаться его угадать. Угадать курс не может никто", – резюмировал Милованов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее экономист Игорь Гарбарук описал два сценария для доллара в 2020 году: он может укрепиться на отметке 25-27 грн/$, или обвалиться до 31-33 грн/$.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Курс валют
Место
Украина
Теги
гривня доллар курс валют
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