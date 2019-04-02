Задолжали сотни миллионов: в Украине шахты начали отключать от электроэнергии

В Украине ряд государственных угледобывающих предприятий с 1 апреля отключены от энергоснабжения.

Об этом сообщил председатель Национального профсоюза горняков Украины Михаил Волынец на своей странице в Facеbook. Так, отключены шахты госпредприятий "Волыньуголь" в Волынской области, "Лисичанскуголь", "Первомайскуголь" и "Мирноградуголь" в Луганской области, а также шахты "Капитальная" и "Центральная".

Предприятия работают в ограниченном режиме, электроэнергия поставляется для систем по откачиванию воды и систем проветривания, добавил Волынец.

Шахты в Украине "Слово и Дело"

Как уточняют СМИ, независимые поставщики отказываются заключать договора с госшахтами в связи с их низким уровнем оплаты электроэнергии – не более 20%.

По данным Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, долг угольных госшахт за электроэнергию за три месяца текущего года составил 580 млн грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Донецкая областная госадминистрация обратилась к президенту, премьер-министру и секретарю Совета нацбезопасности и обороны с просьбой срочно инициировать выделение 1,1 млрд. грн. дополнительной субвенции для региона. Деньги должны быть направлены на погашение задолженности социально значимых объектов перед поставщиками электроэнергии для перезаключения новых договоров.

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