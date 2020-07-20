Задержание Славомира Новака: раскрыты детали дел против экс-главы "Укравтодора"

Задержанный в Польше бывший глава "Укравтодора" Славомир Новак подозревается по трем статьям.

Как написал в Facebook журналист Юрий Бутусов, Новака подозревают в получении взяток от трех компаний – украинской "Альтком", турецкой "Онур" и польской ECM Group.

"И эти обвинения показывают по каким откатным схемам были вынуждены работать при Новаке такие гиганты как "Альтком", "Онур", которые работают на строительстве дорог и сейчас – уже при новом директоре Александре Кубракове", – сообщил он.

По словам Бутусова, Новак использовал подчиненных ему должностных лиц "Укравтодора" и госпредприятия "Укрдоринвест", а также некоторых граждан Украины и Польши, для получения и легализации взяток.

"Преступная деятельность осуществлялась Новаком сразу после назначения в октябре 2016-го года и до 30 сентября 2019-го", – отметил он.

Журналист добавил, что по его данным в Польше также задержаны подельники Новака – бывший командир польского военного спецназа "Гром" Дариуш Завадка и бизнесмен Яцек Палюха.

"Альтком"

Бутусов написал, что Новак потребовал взятку у владельца одной из крупнейших украинских строительных компаний "Альтком" Александра Тисленко и директора компании Сергея Павличева за перенос сроков исполнения контракта на постройку участков трассы М-05 Киев-Одесса, который осуществлялся за счет средств Европейского банка реконструкции и развития.

"В интересах "Альткома" действовали советник Новака Вера Бичуя, первый зампред "Укравтодора" Александр Харченко, начальник отдела международного сотрудничества Анна Юрченко и директор "Укрдоринвеста" Елена Криворучко", – отметил журналист.

"Онур"

Журналист сообщил, что по версии следствия Новак вымогал взятку у представителя турецкой компании "Онур" Караахметоглу Эмре за содействие в победе на тендерах "Укравтодора".

"Через Бичую и Палеха Новак проинформировал Эмре, на каких условиях он может выиграть тендер по проекту "Паневропейские дороги" ЕБРР и ЕИБ трассы М-03 Киев-Харьков-Довжанский на сумму 175, 6 миллионов долларов, по которой был подписан контракт 21 мая 2018 года. Взятка, по материалам антикоррупционных структур, выражалась в виде создания совместного предприятия Onur Polska, соучредителем которого стали с польской стороны стали Новак и Палюх", – написал Бутусов.

ECM Group Polska

Со слов Бутусова, Новак требовал взятку у польского бизнесмена, представителя компании ECM Group Polska Sp. Александра Джози.

"Партнер Новака полковник Завадка передал Джози просьбу о взятке за содействие в победе в закупке "Консультационные услуги по разработке проектно-сметной и тендерной документации на строительство и реконструкцию дорог М-01 Киев-Чернигов-Новые Яриловичи и М-06 Киев-Чоп, с дальнейшим исполнением авторского и технического надзора. Цена контракта – 1 784 204 евро", – пояснил журналист.

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