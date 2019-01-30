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МАУ задержала десятки рейсов: названа причина

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Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" вечером 29 января задержала на 1-2 часа 22 рейса в аэропорту "Борисполь" из-за конфликта поставщика топлива с Государственной фискальной службой.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании. Задержки вызваны сбоем в заправке самолетов авиационным топливом.

В официальном сообщении компании-поставщика авиационного горючего, причиной приостановки заправки называют ее конфликт с Государственной фискальной службой, утверждают в МАУ.

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МАУ задержала десятки рейсов: названа причина

"Он связан с механизмом погашения векселей при реализации авиатоплива, что был введен новыми положениями Налогового кодекса, которые вступили в силу с 1 января 2019", — говорится в сообщении.

Авиакомпания была вынуждена предоставить поставщику авиационного топлива письмо о компенсации возможных штрафных санкций со стороны ГФС, связанных с заправкой, которая осуществлялась вечером 29 января.

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МАУ призвала правительство, Министерство инфраструктуры и Министерство финансов разобраться в ситуации и принять меры.

Название компании-поставщика не раскрывают.

Как писал ранее OBOZREVATEL, украинский лоукостер сообщил о намерении открыть новые направления, среди них рейсы в Грузию, Испанию, Словакию и Болгарию.

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Место
Украина
Теги
МАУГФС
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Томосы, вы скоро со своим канистрами керосина на регистрацию заходить будите ...
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