Задачу поставил лично Зеленский: в сеть слили антикризисную стратегию Уманского

Экс-министр финансов Игорь Уманский всего за три недели на посту заручился сильной поддержкой президента Владимира Зеленского. Под его руководством министерство разработало антикризисную стратегию из пяти пунктов.

Об этом на своей странице в Facebook написал главный редактор издания "Цензор.нет" Юрий Бутусов. По его словам, близкие к Уманскому источники помогли установить, в каких отношениях он был с президентом.

"Президент оказывал поначалу большую поддержку Уманскому. Характерная деталь – первые дни министр постоянно находился на различных совещаниях, которые продолжались весь день в разных антикризисных штабах, времени для работы не было. Зеленский разрешил министру присутствовать только на одном ежедневном совещании в Офисе президента", – написал Бутусов.

По информации источника, задачу разработать антикризисную программу Уманскому поставил лично Зеленский. Минфин за три недели разработал и предложил антикризисную стратегию из пяти пунктов.

Зеленский и Уманский

Главные тезисы антикризисной стратегии Уманского:

Принятие закона о Стабилизационном фонде Украины – более 100 млрд гривен. Цель – оперативно реагировать на разнообразные угрозы, аккумулировать средств из всех доступных источников и всех программ, которые можно сократит, и направлять их на приоритетные цели. Секвестр бюджетных расходов. Цель – сохранить рабочие места, занятость, позволить экономике максимально быстро восстановить потери. План предполагает сокращение бюджетных расходов всех министерств и ведомств, кроме Минздрава, Минобороны и правоохранительных органов. Принятие закона о внесении изменений в Бюджетный кодекс в связи чрезвычайной ситуацией 2020-го года. Реализация программы МВФ и других международных организаций. Ключевой вопрос для международных финансовых организаций – дефицит бюджета. Борьба с коррупцией - такую цель министру поставил сам президент Украины Владимир Зеленский. Ведь во время чрезвычайного положения любые схемы категорически нетерпимы.

Бутусов также назвал причины по которым уволили Уманского:

У президента и Кабмина отсутствует профессиональный анализ угроз и рисков. Ни президент, ни премьер-министр не высказали никаких замечаний по работе Минфина. Президент вообще не поговорил с Уманским после оглашения Шмыгалем решения об отставке министра, хотя ранее они виделись каждый день.

Борьба за влияние в правительстве между различными назначенцами президента. В Кабмине идет борьба друг против друга, нет доверия и общего понимания целей и задач, ситуацию раскачивает сам премьер-министр.

Политику правительства, которое подчиняется формально президенту Зеленскому и премьер-министру Шмыгалю, фактически определяют лоббистские группы, которые любой ценой защищают бюджетные расходы там, где у них выстроены свои схемы их "освоения". И эти личные интересы гораздо сильней, это они диктуют правила игры.

Президенту Зеленскому надо принять для себя решение – кто у него отвечает за финансовую политику во время кризиса – он сам, премьер-министр, глава Офиса президента, советники по дорожному строительству, знакомые олигархи или все-таки министр финансов? Советовать могут все, но готовить решение должен кто-то один, и кто-то достаточно профессиональный. Альтернатива – падение многих отраслей экономики, сворачивание бизнеса, рост безработицы и падение уровня жизни, новая волна эмиграции.

Как сообщал OBOZREVATEL, 30 марта Верховная Рада отправила в отставку министра финансов Игоря Уманского.

На внеочередном заседании 30 марта парламент утвердил на должности министра финансов Сергея Марченко.

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