Почему таможенник Щуцкий уничтожает крупнейшее предприятие Николаева, а президент игнорирует крики о помощи.

В Николаевской области впору объявлять чрезвычайное положение. И совсем не из-за вируса. На грани остановки оказался крупнейший налогоплательщик и работодатель области – Николаевский глиноземный завод. И причина не в общем кризисе, который переживает украинская экономика. Наоборот, НГЗ долгое время оставался примером стабильности и социальной ответственности.

Однако предприятию объявлена самая настоящая война. Фронтменом выступает начальник Черноморской таможни Александр Щуцкий. А кто реальные, остающиеся в тени бенефициары, еще предстоит выяснить.

Именно Щуцкий своим решением блокировал доступ сырья на предприятие. В порту простаивают 10 кораблей с бокситом. На предприятии уже остановлены 50% мощностей. Без работы могут остаться 6000 человек – если считать сотрудников подрядных организаций. Все они кормят свои семьи. Нужно ли объяснять, что другую работу в условиях пандемии найти просто невозможно?

Николаевский глиноземный завод

Господин Щуцкий утверждает, что НГЗ должен оплачивать таможенные пошлины и оформлять ввоз бокиста как импорт. Но это противоречит и закону, и здравому смыслу. Режим таможенной переработки соответствует ТК Украины. А НГЗ ничего на территорию Украины не ввозит.

И ввозимое сырье, и получаемый из него глинозем НГЗ не принадлежат. Завод просто предоставляет услуги по переработке. В условиях кризиса именно это позволяет сохранять стабильность, потому что все риски берет на себя заказчик, он же и оплачивает все операции.

Опять же, все это уже подтверждено судом, а деятельность Щуцкого – это произвол. Который вызывает возмущение не только руководства предприятия, но даже представителей властей.

Например, городской голова Николаева Александр Сенкевич записал видеообращение к президенту Зеленскому: "Я не могу стоять в стороне от этой проблемы. Я хочу высказать поддержку НГЗ. Завод помогает нам в ремонте городской больницы №5, помог нам в закупке оборудования для нашей больницы №3… Сегодня, когда в нашей стране есть проблема с рабочими местами, когда у людей нет работы, когда мы не знаем, как наполнять местные бюджеты, подобные ситуации никак не улучшают это состояние в стране, а особенно в Николаеве и Николаевской области".

Еще более жестко высказываются представители профсоюзной организации: "Действия Щуцкого – это настоящая диверсия. Никогда, ни в какой кризис, наш завод не прекращал производство. А тут плевать на решение суда, плевать на 6000 человек. Надо, наверное, подумать, что, оставшись без работы, эти люди выйдут на улицу. И явно не для того, чтобы выразить благодарность господину президенту".

Рабочие завода прямо в Первомай запустили флешмоб в социальных сетях. На их аватарках появляется красный, кричащий плакат: "Дайте работать НГЗ".

Понятно, что, если ситуация не нормализуется, протест не ограничится интернетом.

Бездействие Зеленского, кстати, удивляет и возмущает не меньше, чем беспредел со стороны Щуцкого. Наивно думать, что президент ничего не знает. Ему просто не могли не доложить о настолько острой ситуации, даже если где-то в Офисе прямые обращения руководства завода и положили под сукно. Как и запросы международных СМИ.

А если они на самом деле получены, то неужели Щуцкий настолько могущественная фигура, что с ним ничего не может поделать президент? А может, не сам Щуцкий, а те, кто за ним стоит, кто своими руками убивает НГЗ? Их имена пока неизвестны, но это вопрос времени. Как и то, что НГЗ одержит в судах окончательную победу, и огромный ущерб, понесенный предприятием, будет компенсирован из государственного бюджета. То есть за беспредел Щуцкого рассчитается украинский налогоплательщик. Вопрос - есть ли в нашей стране реальная власть?