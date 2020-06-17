Есть простая и понятная проблема, которая не решается уже больше пяти лет. И каждая моя попытка ее снова поднять и довести до решения вызывает поток безосновательных обвинений и манипуляций. Потому что ее решение перекроет множество схем и сэкономит миллиарды бюджетных денег. Только зачем их экономить, правда? Лохи-налогоплательщики еще заплатят, - пишет на своей странице в Facebook бинесмен Александр Соколовский.

А вопрос опять же – в единых правилах игры при госзакупках.

Так исторически сложилось, что в стране у нас две системы налогообложения – общая и упрощенная. Нет вопросов. Каждый предприниматель волен выбирать, где ему комфортнее. Но государство проводит госзакупки. В год на 800 млрд. гривен. И вот представьте, выходит на гостендер участник на общей системе, с ценой товара или услуги, включающей НДС, а ФОП предлагает то же самое, но без НДС. И заказчику фиолетово – ведь по закону победителя определяет цена! Заказчики законы не пишут. У нас есть примеры, когда мы проигрывали одну (!) копейку на поставках продукции в МО...

И я не призываю бороться с ЧП. Но если мы хотим единых и справедливых правил игры, а также существенной экономии скучнеющего на глазах бюджета, в госзакупках должна быть государственная и честная позиция:

1) или к ним допускаются только поставщики - плательщики НДС (хоть ЧП, хоть на общей системе) и сравниваются только цены с НДС.

2) или при сравнении цены использовать только цену без НДС.

И если п.1 кто-то еще может назвать дискриминирующим малый бизнес и вряд ли такое решение кто-то решится принят, то что не так с п.2 ? Мы же за единые правила? А что может быть честнее, как объективно сравнивать сравнимые вещи?

И вот этот вопрос я, в числе других наглядных примеров, которые могут быть спасением целой отрасли, озвучил на встрече президента с предпринимателями Черниговской области. Добавил к этому вопросу только пару слов, что эта узаконенная, но нелогичная и несправедливая схема приводит ещё и к тому, что в выигрыше при тендерных закупках оказываются ЧП, через которых на гостендерах реализовывается контрабанда.

Больше в своём выступлении эту тему развивать уже не стал, но это и так понятно, что заказчика интересуют только цена, сроки поставки, технические характеристики, но никак не уплата НДС и пошлин при растамаживании. И многие, увы, этим пользуется. И плевать им на наполнение бюджета и прочие радости законопослушных терпил.

И вот после этого выступления в адрес меня и ТК по трубам понеслось. Только озвученную мною проблему и вариант ее решения обличители "забыли". А прицепились к прозвучавшему вскользь упоминанию схемы с реализацией контрабанды через ФОПов на гостендерах.

В частности, непонятно с какого перепугу, Глава ВГО "Союз захисту підприємництва"#SaveФОП Сергій Доротич, с которым мы никогда ранее не пересекались, разразился гневным постом, где стал утверждать, что своим выступлением я "покатил бочку на весть микробизнес, чтобы ФОПам закрутили гайки" и т.п. А кроме того:

- мы сами контрабандисты;

- мы сами часть власти;

- мы пользуемся конвертсхемами, офшорами, скрутками;

- мы выбиваем себе преференции у власти за счет льгот, "себе любимому" дополнительных пошлин;

- цены наши заоблачные;

- несмотря на сверхприбыли мы платим сотрудникам на наших 8 фабриках зарплату всего в несколько тысяч и они голодают;

и т.п...

Можно было бы, конечно, попросить у автора или привести хоть один пример, когда мы выбили себе льготы или извиниться, но боюсь, что подобные манипуляторы извиняться не умеют. И похожие публикации пошли разгонять по фб во всевозможных профильных группах. Кто слышал мое выступление, были крайне удивлены полным несоответствием моих слов с их интерпретацией.

Ну да ладно. Отвечать вышеупомянутому защитнику ФОП и остальным, действующим по той же схеме у меня не было ни времени, ни желания. Ведь хорошо понятно, зачем это сделано. Под шумовой завесой, что "наших бъют" сохранить схемы, выгодные кому-то из заказчиков наезда.

А предпринимателям и созидателям, хоть ФОП, хоть ООО, хоть АО, желаю только процветания! И не давать манипуляторам нас между собой ссорить!

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