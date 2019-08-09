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"Забываем и продаем?" Омелян разнес бизнес-стратегию Зеленского для Украины

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На бизнес-форуме в Турции президент Украины Владимир Зеленский озвучил ряд спорных экономических моментов, которые будет трудно достичь.

Об этом в Facebook сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, проанализировав основные тезисы главы государства.

"Безусловно, озвученный рост экономики в 5-7% – благое намерение. Обещали и до него. К сожалению, этого роста недостаточно. Чтобы изменения были ощутимы каждому, чтобы мы смогли вырваться из проклятого круга – расти нужно на 10-15% в год минимум. И, конечно, надо решить что-то с "налогом на рост" – реструктуризированными долгами 2015 года, выплаты по которым существенно возрастают по достижении роста более 4% в год", – пояснил чиновник.

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Также Омелян разобрал заявления Зеленского, которые касались развития дорог, аэропортов и морпортов в Украине.

"Президентом обещано "увеличить" количество реально действующих аэропортов до 15. Сейчас их уже 16. Транспортной стратегией до 2030 года предусмотрено 50. То есть, мы сократим их количество? К сведению, сейчас самая большая проблема – наличие достаточного количества самолетов в украинских авиакомпаниях для осуществления внутренних авиаперевозок", – отметил он.

Министр объяснил, что решить эту проблему можно двумя путями: открыть внутреннее небо для иностранных авиаперевозчиков, убив отечественных, или ввести государственную программу наращивания флота национальных авиакомпаний, попутно запустив поддержку строительства региональных самолетов на заводе им. Антонова.

Владимир Зеленский и Владимир Омелян

Владимир Зеленский и Владимир Омелян

Также Омелян указал на странную схему восстановления аэродромов в Украине: бизнес за неизвестную сумму строит, а государство все расходы компенсирует. Но при этом есть утвержденная программа развития региональных аэропортов.

"Я не знаю, что такое президентское "обеспечить развитие пяти морских портов", но хотел бы напомнить в Украине 13 морских портов. И еще 5 в аннексированном Крыму. И еще один во Вьетнаме. Пять развиваем, а остальные: закрываем, забываем, продаем, теряем?" – акцентировал он.

В Турции Зеленский заявил, что на протяжении 5 лет потратят 20 млрд долларов на инфраструктуру. Однако государственной Транспортной стратегией предусмотрено потратить минимум 60 млрд долларов на инфраструктуру до 2030 года.

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"Мы хотим потратить на инфраструктуру на 10 млрд долларов меньше, чем планировали?!" – недоумевал министр.

Также президент пообещал "привести в порядок" 24 тысяч км дорог в стране. При этом в стране 179 тысяч км дорог, и еще 200 тысяч коммунальных.

"В 2019 году, имея Дорожный Фонд в грубо 50 млрд грн, мы отремонтируем около 4 тысяч км. Со следующего года Дорожный Фонд должен быть около 70 млрд грн и еще 10 млрд грн на территориальные дороги. То есть, в год можно делать минимум 10 тысяч км. 24 тысячи делим на 5 и получаем 4800 км дорог в год. То есть, вдвое меньше запланированного? Традиционно, вопросов больше, чем ответов", – подытожил Омелян.

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 августа в Турции прошла совместная пресс-конференция президентов Украины и Турции Владимира Зеленского и Реджепа Тайипа Эрдогана.

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Персоны
Владимир Омелян Владимир Зеленский
Место
Украина
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