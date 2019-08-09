"Забываем и продаем?" Омелян разнес бизнес-стратегию Зеленского для Украины

На бизнес-форуме в Турции президент Украины Владимир Зеленский озвучил ряд спорных экономических моментов, которые будет трудно достичь.

Об этом в Facebook сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, проанализировав основные тезисы главы государства.

"Безусловно, озвученный рост экономики в 5-7% – благое намерение. Обещали и до него. К сожалению, этого роста недостаточно. Чтобы изменения были ощутимы каждому, чтобы мы смогли вырваться из проклятого круга – расти нужно на 10-15% в год минимум. И, конечно, надо решить что-то с "налогом на рост" – реструктуризированными долгами 2015 года, выплаты по которым существенно возрастают по достижении роста более 4% в год", – пояснил чиновник.

Также Омелян разобрал заявления Зеленского, которые касались развития дорог, аэропортов и морпортов в Украине.

"Президентом обещано "увеличить" количество реально действующих аэропортов до 15. Сейчас их уже 16. Транспортной стратегией до 2030 года предусмотрено 50. То есть, мы сократим их количество? К сведению, сейчас самая большая проблема – наличие достаточного количества самолетов в украинских авиакомпаниях для осуществления внутренних авиаперевозок", – отметил он.

Министр объяснил, что решить эту проблему можно двумя путями: открыть внутреннее небо для иностранных авиаперевозчиков, убив отечественных, или ввести государственную программу наращивания флота национальных авиакомпаний, попутно запустив поддержку строительства региональных самолетов на заводе им. Антонова.

Владимир Зеленский и Владимир Омелян

Также Омелян указал на странную схему восстановления аэродромов в Украине: бизнес за неизвестную сумму строит, а государство все расходы компенсирует. Но при этом есть утвержденная программа развития региональных аэропортов.

"Я не знаю, что такое президентское "обеспечить развитие пяти морских портов", но хотел бы напомнить в Украине 13 морских портов. И еще 5 в аннексированном Крыму. И еще один во Вьетнаме. Пять развиваем, а остальные: закрываем, забываем, продаем, теряем?" – акцентировал он.

В Турции Зеленский заявил, что на протяжении 5 лет потратят 20 млрд долларов на инфраструктуру. Однако государственной Транспортной стратегией предусмотрено потратить минимум 60 млрд долларов на инфраструктуру до 2030 года.

"Мы хотим потратить на инфраструктуру на 10 млрд долларов меньше, чем планировали?!" – недоумевал министр.

Также президент пообещал "привести в порядок" 24 тысяч км дорог в стране. При этом в стране 179 тысяч км дорог, и еще 200 тысяч коммунальных.

"В 2019 году, имея Дорожный Фонд в грубо 50 млрд грн, мы отремонтируем около 4 тысяч км. Со следующего года Дорожный Фонд должен быть около 70 млрд грн и еще 10 млрд грн на территориальные дороги. То есть, в год можно делать минимум 10 тысяч км. 24 тысячи делим на 5 и получаем 4800 км дорог в год. То есть, вдвое меньше запланированного? Традиционно, вопросов больше, чем ответов", – подытожил Омелян.

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 августа в Турции прошла совместная пресс-конференция президентов Украины и Турции Владимира Зеленского и Реджепа Тайипа Эрдогана.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал