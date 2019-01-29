''Забыть про доллар'': Кремль уличили в масштабном обмане россиян

Президент Российской Федерации Владимир Путин хочет заставить страну забыть про доллар с помощью нового закона о запрете уличных табло с курсами валют.

Критики соответствующей законодательной инициативы считают, что Кремль таким образом хочет скрыть от собственного народа экономическую ситуацию в стране, передает InoPressa.

"Ведь табло, о которых ведутся споры, показывают не только подъем и падение курса, не только лишь цифры, но и экономическое состояние страны. Некоторые даже говорят, что по курсу рубля можно проследить всю недавнюю историю государства", – говорится в публикации.

При этом 2018 год стал для рубля похожим на езду на американских горках. Когда стало известно, что американцы думают о новых санкциях, рубль резко упал. По словам экономистов, ввиду "тлеющих" дебатов о санкциях рубль остается рискованным для международных вкладчиков.

В связи с этим российское правительство хочет избавиться от доллара и делает ставку на золотовалютные резервы, чтобы более интенсивно вести торговлю в юанях и российских рублях. Для этого как раз важно, чтобы люди меньше думали о долларе, отмечают аналитики.

"Некоторые видят в новом законе возвращение к советским временам. Временам, когда то, что политбюро удаляло из газет, якобы и не существовало. С глаз долой – из сердца вон. Правда, тогда еще не было интернета", – резюмировал автор публикации.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава одного из крупнейших российских банков ВТБ Андрей Костин заявил о необходимости отказа от доллара ускоренными темпами.

По его словам, план по дедолларизации состоит из четырех направлений. Первое – это ускоренный переход в расчетах с иностранными государствами по экспортно-импортным операциям на другие валюты – это может быть евро, юань или рубль.

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