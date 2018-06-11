Забрать миллиардные активы: НБУ подал десятки исков против компаний Коломойского

НБУ подал в хозяйственные суды Киева, Одесской, Львовской и других областей Украины несколько десятков исков к имущественным поручителям ПриватБанка по обращению взыскания на предметы ипотеки и залога в счет погашения долга банка по кредитам рефинансирования.

Официальными конечными бенефициарами ряда компаний-ответчиков являются Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, сообщает Finbalance.

В частности, среди ответчиков: ОАО "Днепроазот", ОАО "Никопольский завод ферросплавов", АО "Марганецкий горно-обогатительный комбинат", АО "Покровский горно-обогатительный комбинат", ЗАО "Толкачевский ГОК", ООО "Скорзонера" (владелец земли и инфраструктурных объектов на курорте "Буковель").

Кроме того, НБУ подал иски против ООО "Подол Недвижимость" (владелец офиса медиахолдинга "1+1"), ЗАО "Эрлан" (владелец производителя напитков "Биола"), ООО "Приватофис" (владелец многих объектов недвижимости в различных регионах ), ООО "Гаджибей" (владелец многих земельных участков в Одесской области), ЗАО "Гостиница" Октябрьская" (владелец одноименной гостиницы в Днепре), ООО "Арлан", ООО "Акватера", ЧАО "Аэробуд", ООО "Эверест Истейт", ООО "Перспектива Инвестмент".

В список ответчиков также попали ОАО "УКРНИИИНЖПРОЕКТ", ООО "Финансовая компания "Финилон" (на эту структуру переводился крымский портфель ПриватБанка после аннексии полуострова Россией), ООО "Укринтеринвест", ОАО "Днепрометаллсервис", Тровелко Холдингз Лимитед и Пеннилейн Комерсио Интернасионал ЛДА.

Напомним, международное детективное агентство Kroll выявило, что ПриватБанк был объектом масштабных мошеннических действий, которые привели к нанесению финучреждению убытков минимум на 5,5 млрд долларов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ПриватБанк выиграл суд по национализации у компании Коломойского.