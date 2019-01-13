Забрали паспорта и избивали: как живут украинские заробитчане в Польше

До трех миллионов украинцев постоянно работают за границей, подсчитали в МВФ. Значительная часть вакансий – платная. Заробитчанам не дают выходных, заставляют работать сверхурочно и при этом платят меньше, чем обещали.

OBOZREVATEL пообщался с трудовыми мигрантами и выяснил, чем рискуют украинцы, которые решились на нелегальную работу в Польше.

Главное:

половина заробитчан из Украины работает нелегально, они не имеют никаких прав и рискуют остаться ни с чем;

тысячи украинцев стали жертвами мошенников и отработанные деньги так и не получили;

работать приходится в сложных условиях: по 12 часов и в лучшем случае с одним выходным в неделю;

правоохранители фиксируют случаи, когда у заробитчан забирают паспорта и избивают.

"Чувствуешь себя рабом": как живут украинские заробитчане

Чтобы работать за границей по профессии, ее еще предстоит подтвердить, рассказывает HR-эксперт Александр Белоус. Абсолютное большинство трудовых мигрантов – сезонные рабочие. Самые распространенные вакансии: рабочие на фабрики, швеи, слесари, грузчики на склады, сборщики на полях. Чаще всего это те места, на которые не претендуют местные жители.

"Едут даже по безвизу на 3 месяца. Несколько месяцев нелегально работают, потом возвращаются и тратят полгода. В маленьких городах до сих пор можно встретить зарплаты в 4-5 тыс. грн. Люди едут в Польшу на 15 тыс. грн и уверены, что в Украине столько не заработать. Хотя в Киеве, Одессе, Харькове, Днепре рабочему можно зарабатывать не меньше", – уверен Белоус.

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Такие цифры также подтверждаются данными исследования Международной организации труда. 82,7% украинцев, которые работают за границей, это "краткосрочные трудящиеся". К тому же почти половина из них (47,9%) официально разрешение на работу не получают, налоги они не платят и никаких прав не имеют.

Причем без официального договора никто не может гарантировать, заплатит работодатель или нет. К примеру, жительница Мелитополя Елена провела 50 дней в Польше. За это время ей удалось заработать 3,7 тыс. грн. И таких как она – сотни, а то и тысячи.

"Заплатили мне вместо минималки (12 тыс. грн) всего 500 злотых (3,7 тыс. грн)! Работала с 6.30 до 16.30. За переработку никто не доплачивал. Работала швеей. Шили только мелкие партии, заставляли постоянно переделывать", – рассказывает OBOZREVATEL женщина.

После неудачного месяца работы Елена решила искать другое место. За 200 злотых (1,5 тыс. грн) ей "продали" вакансию в одном из кафе. Работать приходилось без выходных. "Жила со знакомой в комнате, где было еще 2 женщины. Очень просила выходной. Две недели так поработала и поняла, что не могу. Ни за какие деньги. Мне переслали билет и уехала. Обещали за эти две недели заплатить, но до сих пор жду", – рассказывает украинка.

Правда, есть и более успешные примеры. Так, Евгений несколько лет подряд проводит по три-четыре месяца в Польше. После всех расходов (питание, проживание) домой привозит около 25 тыс. грн. При этом работать в поле приходится с раннего утра и до вечера. Чем больше соберешь ягод, тем больше заплатят.

"Чувствуешь себя рабом. Тебя привозят, увозят, вместе с дорогой работаешь по 12 часов в день. Спишь как убитый – все болит", – рассказывает молодой человек.

"На автобусах привозят, на автобусах увозят. Один выходной – в воскресенье. Жил в прошлый раз с двумя женщинами. Они мне в матери годились, так что, видимо, у них материнский инстинкт проснулся. Готовили и на меня. Вообще чувствуешь себя рабом. Тебя привозят, увозят, вместе с дорогой работаешь по 12 часов в день. Спишь как убитый – все болит", – делится впечатлениями молодой человек. Несмотря на это, отказываться от заработков парень не планирует.

На специализированных форумах встречаются сотни сообщений от украинцев, которые отработали в Польше и так и не получили деньги, а местные правоохранители регулярно задерживают современных "работорговцев". К примеру, как сообщает Морской отдел приграничной службы Польши, в конце прошлого года в торговле людьми обвинили 42-летнего мужчину. Вместе с подельниками он находил украинцев и жителей других стран, приглашал на работу, а после забирал паспорт, бил и отправлял на стройки. Заработанные деньги оставлял себе.

"Согласно результатам расследования, 42-летний мужчина организовал принудительные работы, во время которых запугивал работников, унижал их, оскорблял и даже бил. Часто также использовал критическое положение приезжих, которые не имели средств к существованию, и должны были рассчитывать только на зарплату", – говорится в сообщении пограничной службы.

По оценкам следствия от работорговца пострадали 540 человек. Им не заплатили за выполненную работу в сумме около 4,5 млн злотых (34,1 млн грн).

Как "спасти" ситуацию

Главная причина миграции, уверен Белоус, – низкие зарплаты в Украине. Для примера, минимальная зарплата в Литве – 400 евро, в Румынии – 408 евро, в Венгрии – 445 евро, в Польше – 503 евро, а в Украине – всего 128,12 евро (эквивалент 4173 грн).

Но и в странах ЕС украинцы в основном зарабатывают меньше местных жителей. Работу по специальности находят только незначительное число мигрантов. 40% трудовых мигрантов нашли низкоквалифицированную работу, а еще 23,8% работают не по своей специальности.

"Значительная доля занята работой, которая не требует никакой квалификации или квалификации в другой области", – говорится в отчете МОТ. Так, 39,2% мигрантов выполняет элементарную работу, 24,7% – занимаются ремеслом, 16,5% – в сфере продаж и услуг.

Еще одна проблема, отмечает старший научный сотрудник Института демографии и социальных исследований Лидия Ткаченко, львиная доля трудовых мигрантов работает всего несколько месяцев в году, а после возвращаются домой и тратят заработанное. В результате многие просто отвыкают от постоянной работы и теряют интерес к украинскому рынку труда.

"Если в Украине будут расти зарплаты, возможно кто-то сменит планы. Но контингент, который ездит на регулярные заработки, скорее всего, будет сложно перестроить на что-то другое. Люди выработали стандарт трудового поведения. Они поехали, поработали, потом имеют достаточно большой перерыв. Кроме того, у них есть возможность пожить в другой стране, побыть подальше от своих родных", – заявила Ткаченко.

Украинцы становятся дешевой рабочей силой для Польши и других стран Европы, в то время как на собственном рынке труда наблюдается дефицит рабочих кадров. Министерство образование слесарей и сварщиков включило в перечень профессий "государственного значения" – их просто не хватает.

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