"Заберите деньги": украинцев массово атакуют телефонные мошенники

В Украине мошенники устроили массовую рассылку сообщений на мобильные телефоны о крупной сумме выигрыша.

Как сообщают пользователи сети, суммы начинаются от 259 до 600 тыс. грн. Чтобы забрать деньги, украинцам предлагают просто позвонить по указанному номеру телефона.

"Ну что, босота? Завидуйте мне – я фартовый!" – пишет пользователь Facebook Андрей Грымалюк. Он также опубликовал скриншот сообщения.

О таком же разводе сообщили в одном из телеграм-каналов Киева. Причем указанные номера телефонов совпадают на обоих скриншотах.

Стоит отметить, что главная цель мошенников – чтобы вы до них дозвонились, а потом уже во время разговора они попытаются узнать данные банковской карты – номер и CVV-код. Ни в коем случае нельзя раскрывать эту информацию, иначе потом мошенники смогут списать деньги с карты.

В сети пользователи бурно отреагировали на такую информацию: "Сейчас кто-то позвонит и назовет код – и плакали твои 259 тыс.", "Прежде чем забрать, надо выполнить массу требований. Я уже "выиграл" машину", "Фартовый код нужно было затереть", "У меня такой же счастливый код", "Я сегодня тоже так "выиграл", но покруче – 400 тыс.".

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети набирает популярности новый метод мошенничества якобы от имени ПриватБанка. Украинцам предлагают "подарить на карту" 10 тыс. гривен якобы за то, что они пройдут опрос.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!