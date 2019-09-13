За жалобы на коррупционеров будут платить: что поддержало моно-большинство

Народные депутаты от фракции "Слуга народа" в пятницу, 13 сентября, поддержали законопроект президента Владимира Зеленского о "гонорарах" за разоблачения взяточников.

В частности, за документ №1010 в первом чтении и за основу проголосовали 283 народных депутата, свидетельствует официальный сайт Верховной Рады (чтобы посмотреть результаты голосования, доскролльте до конца страницы).

Изменения в закон "О предотвращении коррупции" предусматривают:

"ябед" будут защищать от увольнения, преследований, а их имена обещают держать в секрете;

на любого чиновника, который распоряжается бюджетными средствами, можно будет пожаловаться, а правоохранители обязаны проверить информацию;

возможно, такая схема, если она действительно будет пользоваться популярностью, поможет сэкономить бюджетные деньги за счет того, что коррупционеров станет меньше.

если вы узнали о крупной коррупции, злоупотреблениях, присвоении и растрате крупных сумм (например, это связано с вашей работой, или ваш родственник владеет такой информацией), вы можете на этом заработать. Анонимно;

Как правильно оформить жалобу:

жаловаться нужно в правоохранительные органы. Если пожаловаться в НАБУ, а это не их компетенция, они должны в течение трех дней об этом сообщить и рассказать, куда правильнее заявить о нарушении;

в жалобе обязательно должен быть факт, который можно проверить. Например, если вы знаете, что вашей школе выделили миллионы на замену окон, при этом со всех родителей собрали деньги на новые стеклопакеты – в жалобе можно указать на этот факт;

на проверку есть 10 дней. О ее результатах обязаны сообщить тому, кто пожаловался. Если проверить быстро не получилось, срок могут продлить до 60 дней;