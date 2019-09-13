За жалобы на коррупционеров будут платить: что поддержало моно-большинство

Народные депутаты от фракции "Слуга народа" в пятницу, 13 сентября, поддержали законопроект президента Владимира Зеленского о "гонорарах" за разоблачения взяточников.
В частности, за документ №1010 в первом чтении и за основу проголосовали 283 народных депутата, свидетельствует официальный сайт Верховной Рады (чтобы посмотреть результаты голосования, доскролльте до конца страницы).
Изменения в закон "О предотвращении коррупции" предусматривают:
обличителей коррупционеров будут поощрять премиями;
на любого чиновника, который распоряжается бюджетными средствами, можно будет пожаловаться, а правоохранители обязаны проверить информацию;
"ябед" будут защищать от увольнения, преследований, а их имена обещают держать в секрете;
обличителей должны информировать о том, как проходит расследование;
закон вступит в действие с 1 января 2020-го.
Что это значит для украинцев?
если вы узнали о крупной коррупции, злоупотреблениях, присвоении и растрате крупных сумм (например, это связано с вашей работой, или ваш родственник владеет такой информацией), вы можете на этом заработать. Анонимно;
возможно, такая схема, если она действительно будет пользоваться популярностью, поможет сэкономить бюджетные деньги за счет того, что коррупционеров станет меньше.
Народные депутаты от фракции "Слуга народа" поддержали законопроект президента Владимира Зеленского
Как правильно оформить жалобу:
жаловаться нужно в правоохранительные органы. Если пожаловаться в НАБУ, а это не их компетенция, они должны в течение трех дней об этом сообщить и рассказать, куда правильнее заявить о нарушении;
в жалобе обязательно должен быть факт, который можно проверить. Например, если вы знаете, что вашей школе выделили миллионы на замену окон, при этом со всех родителей собрали деньги на новые стеклопакеты – в жалобе можно указать на этот факт;
на проверку есть 10 дней. О ее результатах обязаны сообщить тому, кто пожаловался. Если проверить быстро не получилось, срок могут продлить до 60 дней;
затем должен пройти суд, и уже судья решит, заработал ли обличитель премию. Деньги дадут только в том случае, если ущерб бюджету составил от 5 тыс. прожиточный минимум (на данный момент это 9,6 млн грн). Максимальная награда – 3 тыс. минимальных зарплат (сейчас это 12,5 млн грн), а минимальная – 10% от пяти тысяч прожиточных минимумов (то есть 960 тыс. грн).
Народные депутаты от фракции "Слуга народа" поддержали законопроект о "гонорарах" за разоблачения взяточников
Народные депутаты от фракции "Слуга народа" поддержали законопроект о "гонорарах" за разоблачения взяточников
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