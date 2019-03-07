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МирСпорт

/Новости экономики

За взятку в $1 млн: задержаны бывшие руководители "Укргаздобычи"

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Сотрудники Специальной антикоррупционной прокуратуры задержали и сообщили о подозрении двум бывшим высокопоставленным сотрудникам "Укргаздобычи", уличенных в получении $1 млн взятки (новость дополнена комментарием генпрокурора Юрия Луценко).

Как сообщается на странице САП в Facebook, за данное "вознаграждение" чиновники "Укргаздобычи" подписали договор с частным обществом о поставках продукции на предприятие.

"Служащим инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 УК Украины, то есть получение неправомерной выгоды, совершенной по предварительному сговору группой лиц. Сейчас указанные лица задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. В суд направлено ходатайство об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей", — сказано в сообщении.

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Позже генпрокурор Юрий Луценко на брифинге заявил, что уже в ближайшее время подозреваемым будет избрана мера пресечения.

"Вчера (в среду, 6 марта. — Ред.) прокурорами города Киев совместно с коллегами из САП были вручены подозрения бывшим уже высокопоставленным чиновникам "Укргаздобычи", которых уличили в получении одного миллиона долларов США неправомерной выгоды. Вчера им подписали подозрение, и в ближайшие дни будет избрана мера пресечения", — заявил глава ГПУ.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Место
Украина
Теги
Укргазвидобуваннявзятка
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nic nic_
nic nic_
Надо подольше выборы проводить:смотри как зашевелились.Так смотришь и неприкосновенность отменят.
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Evlanov Sergey
Evlanov Sergey
Надо как в Китае: 10 000 взятки - пожизненное, 100 000 - расстрел!!!
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