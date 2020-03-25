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25 марта • обновлено в 14:29
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За вывоз масок и дезинфекторов в Украине введут уголовную ответственность

1.4т
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За незаконный экспорт товаров противоэпидемического назначения будет предусмотрена уголовная ответственность.

Соответствующий законопроект был утвержден на заседании правительства. "За перемещение вне таможенного контроля через государственную границу товаров, экспорт которых подлежит лицензированию, предлагаем ввести не только существенные штрафы", – сообщили в Кабмине.

За вывоз масок и дезинфекторов в Украине введут уголовную ответственность

За вывоз в значительном размере – максимальная санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы. За такие же действия, совершенные повторно, группой лиц либо в крупном размере – от трех до шести лет лишения свободы.

"Это необходимый шаг для обеспечения товарами противоэпидемического назначения внутреннего рынка. Надеемся, Верховная Рада в ближайшие сроки поддержит нашу инициативу", – подчеркнул премьер Денис Шмыгаль.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 марта Таможенная служба совместно с полицией и пограничниками пресекла попытки контрабанды 130 000 медицинских масок из Украины за границу, возросшей из-за вспышки коронавируса.

Вспышка заболевания в мире и объявленный Кабмином Украины карантин стали причиной панических настроений среди украинцев, что привело к резкому подорожанию медицинских масок в Украине.

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Тема
Коронавирус
Место
Украина
Тег
контрабанда
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Звон Владимир
Звон Владимир
И это совсем не тот случай, когда лучше позже, чем никогда.
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Селезнев Вадим
Селезнев Вадим
...не партесь...уже всё вывезли...клоуны..
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Syitnik Gena
Syitnik Gena
Так вывозят то законно. Вон, в Испанию вывезли пол-лярда масок и не жу-жу.
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