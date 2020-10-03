За выпуск зеленых еврооблигаций ДТЭК получил награду Most Impressive Debut Issuer от GlobalCapital

В ноябре 2019 компания впервые осуществила выпуск зеленых еврооблигаций – ценные бумаги на сумму 325 млн евро со сроком обращения 5 лет включены в листинг Euronext Dublin.

По условиям выпуска, привлеченные средства могут быть направлены исключительно на существующие и будущие проекты ДТЭК ВИЭ в возобновляемой энергетике. Дебютный выпуск компании стал бенчмарком для всего украинского сектора возобновляемой энергетики и продемонстрировал повышенное внимание международных инвесторов к проектам, которые поддерживают принципы ESG (Environmental, Social, Governance).

"Инвестиции в возобновляемые источники энергии Украины – это весомый вклад в улучшение экологической ситуации нашей страны, который должен масштабироваться и всячески поддерживаться", – прокомментировал генеральный директор ДТЭК ВИЭ Марис Куницкис.

компания ДТЭК

По результатам голосования участников международного финансового рынка GlobalCapital определяет победителей среди компаний со всего мира, работающих в различных отраслях экономики. Награда вручается в рамках церемонии Bonds Awards 2020. Издание GlobalCapital более 30 лет является ключевым источником информации о международных финансовых рынках.

ДТЭК ВИЭ развивает зеленую энергетику в рамках Группы ДТЭК, что способствует достижению глобальной цели Украины по декарбонизации экономики страны. Компания инвестировала в развитие возобновляемой энергетики 1,2 млрд евро, что позволило построить ветро- и солнечные электростанции мощностью 1 ГВт. Работа станций будет способствовать ежегодному сокращению выбросов СО2 в атмосферу на 2,6 млн тонн.