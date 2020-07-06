За время карантина в США работу потеряли 40 миллионов граждан

Пандемия коронавируса и обусловленый ею экономический кризис ударил по всем государствам, включая те, что имеют наиболее развитые экономики. Так, в США за время карантина работу потеряли около 40 млн граждан.

Об этом говорилось в сюжете программы "Сегодня" на канале "Украина".

Согласно официальным данным, которые приводят авторы сюжета, уровень безработицы в США за время карантина увеличился до 15%. Это рекордный показатель.

Как рассказывают авторы сюжета, многие американцы и эмигранты потеряли работу из-за того, что компании просто обанкротились. При этом рассчитывать на денежную помощь по безработице могут только те, кто работал легально.

Сейчас, как сообщается в сюжете, рост уровня безработицы удалось остановить. Однако значительная часть людей, живущих в США, до сих пор остаются без работы: трудоустроиться сегодня в Америке практически невозможно.

"Похоже, что мы стабилизировались, и уровень безработицы не растет. Но плохие новости в том, что 15 процентов - это высокий уровень безработицы для Америки. У нас не было такого со времен Великой Депрессии 30-х годов", - рассказал экономист Пол Майкл Ромер.

Критическая ситуация из-за карантинных ограничений сложилась и на рынке труда в Украине. По данным, озвученным в сюжете, ежедневно на учет в Государственную службу занятости становятся более 3 тысяч граждан Украины, которые потеряли работу. При этом, в отличие от большинства европейских стран или США, наше государство никак не поддерживает работодателей, которые пытаются сохранить рабочие места, часто неся из-за этого убытки.