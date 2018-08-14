За успешные реформы: Украина получила транш от ЕС

Европейский союз выделил Украине финансовую помощь в размере 15,5 млн евро на реформу государственного управления.

Как сообщает пресс-служба Кабинета министров, средства выделяются в рамках Соглашения о финансировании программы "Поддержка комплексного реформирования государственного управления в Украине".

По словам министра Кабмина Александра Саенко, размер финансирования зависит от успешного выполнения реформы в предыдущий период, а Украина уже выполнила 75% из 100% поставленных индикаторов за 2017 год.

"Первая часть транша является фиксированной и составляет 5 млн евро. Вторая часть зависит от успешности внедрения реформы и измеряется определенными программой индикаторами. Благодаря их выполнению вторая часть транша составит 10,5 млн евро. Средства направляются в государственный бюджет", - сообщил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, осенью Украина планирует получить очередной транш от Международного валютного фонда. Для этого нужно решить вопрос о повышении цены на газ для населения. МВФ настаивает на том, чтобы привести ее в соответствие с европейскими ценами.