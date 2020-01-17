"За спиной Зеленского": Нефьодова обвинили в защите контрабандных схем на таможне

Украинский журналист Евгений Плинский заявил, что глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов покрывает "крестного отца" контрабанды на Закарпатье Валерия Пересоляка.

В частности, на должность заместителя начальника по борьбе с контрабандой на Закарпатской таможне намерены назначить футболиста Евгения Миранчука. Об этом журналист сообщил на своем YouTube-канале.

Он играл в футбольном клубе "Минай", который принадлежит Пересоляку. Также Миранчук приходится кумом "крестному отцу" контрабанды на Закарпатье.

"Еще в 2016 году Пересоляк сделал из него начальника смены на главном таможенном посту Закарпатья – "Тиса". Миранчук как зайчик пропускал все то, что ему было велено пропускать в интересах кума", – заявил Плинский.

При этом, по его словам, футболист попал в обширный список людей на вылет из таможни. Еще в ноябре 2019 года Нефьодов обещал ликвидировать "клан" Пересоляка.

"Однако уже в 2020 году в обновленную таможню назначили еще одного кума Пересоляка – Ивана Фетько. Фетько – с 2016 года смотрящий-кассир "итальянских бусов". Бусы под прикрытием вещей "заробитчан" возят мимо таможни тонны брендовой одежды и деликатесов", – подчеркнул журналист.

"Есть два варианта. Либо Пересоляк добежал до Нефьодова и за праздники порешал с ним контроль над всей Закарпатской таможней. Видимо, Пересоляк пообещал ему какую-то сумму видимых отчислений в бюджет, возможно, какую-то личную мотивацию и отчисления в карман Макса. Второй вариант – Пересоляк порешал все со ставленником Нефьодова на Закарпатье – и.о. начальника таможни Виктором Иванусом", – резюмировал Плинский.

Нефьодова обвинили в защите контрабандных схем на таможне

Как сообщал OBOZREVATEL:

6 марта Кабинет министров принял решение о начале реформирования Государственной фискальной службы. Таким образом, ГФС разделили на Государственную налоговую и Государственную таможенную службы.

8 апреля в Украине стартовал конкурс на руководителей Государственной налоговой и Государственной таможенной служб.

16 апреля в СМИ слили информацию, что Нефьодов возглавит Государственную таможенную службу.

17 апреля Окружной административный суд Киева заблокировал конкурс на должность председателя Государственной таможенной службы, который ранее объявил Кабинет министров. 24 апреля конкурс возобновили.

25 июня Нефьодов заявил, что выиграл конкурс.

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