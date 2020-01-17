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17 января • обновлено в 14:38
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"За спиной Зеленского": Нефьодова обвинили в защите контрабандных схем на таможне

1.6т
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Украинский журналист Евгений Плинский заявил, что глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов покрывает "крестного отца" контрабанды на Закарпатье Валерия Пересоляка.

В частности, на должность заместителя начальника по борьбе с контрабандой на Закарпатской таможне намерены назначить футболиста Евгения Миранчука. Об этом журналист сообщил на своем YouTube-канале.

Он играл в футбольном клубе "Минай", который принадлежит Пересоляку. Также Миранчук приходится кумом "крестному отцу" контрабанды на Закарпатье.

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"Еще в 2016 году Пересоляк сделал из него начальника смены на главном таможенном посту Закарпатья – "Тиса". Миранчук как зайчик пропускал все то, что ему было велено пропускать в интересах кума", – заявил Плинский.

При этом, по его словам, футболист попал в обширный список людей на вылет из таможни. Еще в ноябре 2019 года Нефьодов обещал ликвидировать "клан" Пересоляка.

"Однако уже в 2020 году в обновленную таможню назначили еще одного кума Пересоляка – Ивана Фетько. Фетько – с 2016 года смотрящий-кассир "итальянских бусов". Бусы под прикрытием вещей "заробитчан" возят мимо таможни тонны брендовой одежды и деликатесов", – подчеркнул журналист.

"Есть два варианта. Либо Пересоляк добежал до Нефьодова и за праздники порешал с ним контроль над всей Закарпатской таможней. Видимо, Пересоляк пообещал ему какую-то сумму видимых отчислений в бюджет, возможно, какую-то личную мотивацию и отчисления в карман Макса. Второй вариант – Пересоляк порешал все со ставленником Нефьодова на Закарпатье – и.о. начальника таможни Виктором Иванусом", – резюмировал Плинский.

Нефьодова обвинили в защите контрабандных схем на таможне

Нефьодова обвинили в защите контрабандных схем на таможне

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Автор
Виктор Калиненко
Тема
Украинская таможня
Персоны
Евгений Плинский Максим Нефьодов
Место
Украина
Тег
Государственная таможенная служба Украины
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