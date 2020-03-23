В Верховную Раду Украины внесли законопроект, согласно которому Кабинет министров на период пандемии коронавируса будет устанавливать цены на товары первой необходимости, в частности медицинские маски.

По словам автора законопроекта №3253, народного депутата из фракции "Слуга народа" Александра Качуры, это поможет в борьбе со спекулянтами, передает "КП в Украине".

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"Когда в стране пенсия 1800 гривен, а упаковку масок, которая условно вчера стоила 200 гривен, продают по 2000 гривен – это мародерство. Мы и президент обращались к представителям бизнеса, всем аптечным и торговым сетям, чтобы они не ставили 1000% накрутки на товары первой необходимости. Но эту просьбу проигнорировали.

Бездействует и Антимонопольный комитет. Я неоднократно обращался в АМКУ, направлял обращения – никакой реакции нет. Ладно, после эпидемии разберемся с АМКУ. Поэтому возникла идея зарегистрировать законопроект о введении административной и уголовной ответственности за ценовые спекуляции во время карантина, чрезвычайного, военного положения", – рассказал народный депутат.

Спекулянтов предлагают наказать за завышенные цены на маски, перчатки и антисептики Иллюстрация

Законопроектом предусматривается, что в случае нарушения аптеки и торговые сети будут привлечены к административной и даже уголовной ответственности.

"Если, к примеру, человек зайдет в аптеку и увидит, что цена на те же маски и перчатки, антисептики в два раза выше, чем установил Кабмин, может сразу обращаться в полицию", – отметил Качура.

Согласно проекту, предусматривается административная ответственность за спекуляцию – 8500 гривен за каждый случай. За повторное нарушение – штраф в размере 51 тысячи гривен. За установление спекулятивных цен по предварительному сговору – уголовная ответственность и штраф в 119 тысяч гривен.

У #Рада9 зареєстровано проект Закону про внесення змін до законодавства України щодо протидії ціновим спекуляціям на товари, послуги, роботи першої необхідності недобросовісними суб'єктами господарювання під час правового режиму надзвичайного стану, воєнного стану або карантину pic.twitter.com/cfRZ6Oqkiy — Верховна Рада України (@verkhovna_rada) March 23, 2020

Как писал OBOZREVATEL, в ближайшее время пассажирские перевозки между странами станут на неопределенный срок невозможными, из-за чего МИД рекомендовал украинцам вернуться в страну спецрейсами в течение пяти дней.

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