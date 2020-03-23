Главная Новости
23 марта • обновлено в 22:46
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Новости экономики

В Раде предложили ввести штрафы и уголовку за заоблачные цены на маски

2.8т
Читать материал на украинском

В Верховную Раду Украины внесли законопроект, согласно которому Кабинет министров на период пандемии коронавируса будет устанавливать цены на товары первой необходимости, в частности медицинские маски.

По словам автора законопроекта №3253, народного депутата из фракции "Слуга народа" Александра Качуры, это поможет в борьбе со спекулянтами, передает "КП в Украине".

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

"Когда в стране пенсия 1800 гривен, а упаковку масок, которая условно вчера стоила 200 гривен, продают по 2000 гривен – это мародерство. Мы и президент обращались к представителям бизнеса, всем аптечным и торговым сетям, чтобы они не ставили 1000% накрутки на товары первой необходимости. Но эту просьбу проигнорировали.

Бездействует и Антимонопольный комитет. Я неоднократно обращался в АМКУ, направлял обращения – никакой реакции нет. Ладно, после эпидемии разберемся с АМКУ. Поэтому возникла идея зарегистрировать законопроект о введении административной и уголовной ответственности за ценовые спекуляции во время карантина, чрезвычайного, военного положения", – рассказал народный депутат.

Спекулянтов предлагают наказать за завышенные цены на маски, перчатки и антисептики

Спекулянтов предлагают наказать за завышенные цены на маски, перчатки и антисептики

Иллюстрация

Законопроектом предусматривается, что в случае нарушения аптеки и торговые сети будут привлечены к административной и даже уголовной ответственности.

"Если, к примеру, человек зайдет в аптеку и увидит, что цена на те же маски и перчатки, антисептики в два раза выше, чем установил Кабмин, может сразу обращаться в полицию", – отметил Качура.

Согласно проекту, предусматривается административная ответственность за спекуляцию – 8500 гривен за каждый случай. За повторное нарушение – штраф в размере 51 тысячи гривен. За установление спекулятивных цен по предварительному сговору – уголовная ответственность и штраф в 119 тысяч гривен.

Как писал OBOZREVATEL, в ближайшее время пассажирские перевозки между странами станут на неопределенный срок невозможными, из-за чего МИД рекомендовал украинцам вернуться в страну спецрейсами в течение пяти дней.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Карантин в Украине" на OBOZREVATEL.

Автор
Дарья Дурова
Темы
Карантин в Украине Коронавирус
Персона
Александр Качура
Место
Украина
Теги
штрафы законопроект Партия Слуга народа
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
3
5
Смешно
0
Интересно
1
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Сиромашенко Алекс
Сиромашенко Алекс
И за заоблачный курс $ виновных тоже за решетку.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Экономика

Новости экономики

Топ-публикации

Топ-блоги