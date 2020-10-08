Cкандальной проверкой "Нафтогаза" занялась СБУ – СМИ

Государственная аудиторская служба направила материалы аудита "Нафтогаза" в Службу безопасности Украины для рассмотрения и принятия необходимого решения.

Об этом ЭП сообщил источник в "Нафтогазе". В частности, в акте, который передали в СБУ, речь идет о масштабных нарушениях и неэффективных управленческих решениях.

Он подписан "Нафтогазом" с возражениями (замечаниями), на которые Госаудитслужба уже предоставила свои выводы.

В финальном документе говорится о финансовых нарушениях, неэффективные управленческие действия и рисковые операции, которые привели или могут привести к потерям финансовых и материальных ресурсов на 176,190 млрд гривен, в том числе финансовых нарушений, которые привели к потерям – 75,486 млрд гривен.

Также Госаудитслужба просит СБУ проинформировать ее о принятом решении по результатам рассмотрения материалов ревизии.

Издание уже обратилось за официальным комментарием в пресс-службу "Нафтогаза".

Напомним, 6 октября СМИ сообщили, что аудит "Нафтогаза" обнаружил, что из-за финансовых нарушениях в компании бюджет недополучил 75 млрд грн.

В "Нафтогазе" подтвердили, что получили от Госаудитслужбы акт ревизии и предоставили свои возражения. "В ответ компания предоставила свои возражения к акту ГАСУ, получила заключение службы на возражения и ожидает требование службы, которое будет содержать окончательные результаты ревизии", – отметили в пресс-службе.

На следующий день бывший исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко прокомментировал основные обвинения против НАК. Он заявил, что его личная позиция противоречит официальной позиции "Нафтогаза".