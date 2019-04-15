За скандальную стройку одесситов в Киеве взялось ГБР: все подробности

Незаконную застройку участка по улице Жилянская 68 в Киеве, которую начала фирма "Кадорр-Киев Плюс", еще с февраля взялись проверять сотрудники Государственного бюро расследований.

Об этом сказано в постановлении Печерского райсуда Киева от 11 марта, передают "Наші гроші". Установлено, что ООО "Кадорр-Киев Плюс" строит жилой комплекс на участке 0,31 га без правоустанавливающих документов и без соответствующего разрешения Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ).

Тридцать восьмая жемчужина

Кроме того, в 2017 и 2018 годах Минкультуры издало два предписания о приостановлении земляных и любых строительных работ на указанном объекте, ведь оно не согласовало никаких историко-градостроительных обоснований, проектов строек, реконструкций, и не предоставляло разрешений на проведение работ по Жилянской, 68.

Как установило следствие, еще в 2008 году нежилые помещения площадью 2570,4 кв м в лит. "А", "Б" по ул. Жилянская 68 перешли в частную собственность ООО "Сикс Старс Холдинг".

В 2010 году фирма получила градостроительные условия и ограничения (ГУО) застройки участка по этому адресу – для строительства офисного здания с подземным паркингом.

В 2011 году ГАСИ зарегистрировала декларацию о начале строительных работ, которую в июле 2016-го – отменила.

В июле 2016 года помещения у "Сикс Старс Холдинг" выкупила фирма "Кадорр-Киев Плюс", которая уже в ноябре того же года получила разрешение ГАСИ на выполнение строительных работ на строительство офисного центра.

В начале 2018 столичное ГАСИ провело внеплановую проверку застройки и установило нарушения: участок по Генплану относится к территории жилой малоэтажной и среднеэтажной застройки, а фирма планирует строить офисный центр. Неизвестно, как чиновники в 2010 году могли выдать такие исходные данные застройщику.

ГАСИ вынесла постановление об отмене ГУО 2010 года, а также аннулировала разрешение на выполнение строительных работ на Жилянской 68. ООО "Кадорр-Киев Плюс" обжаловало эти решения – и все суды встали на сторону застройщика.

Между тем, следователи обнаружили, что Kadorr Group продает апартаменты в жилом комплексе "Тридцать восьмая жемчужина" (предполагается 356 квартир площадью от 38 до 120 кв м). То есть, ООО "Кадорр-Киев Плюс" строит жилье, на что ГАСИ разрешения не давал.

Кроме того, участок на Жилянской, 68 является коммунальной собственностью и с 2010 года находится в аренде ООО "Сикс Старс Холдинг". В 2016 году эта фирма передала участок в субаренду "Каддор-Киев Плюс" без согласования с Киевсоветом, что противоречит договору аренды.

Свои действия фирмы пытались узаконить через суды – суды первых двух инстанций признали соглашение фирм о субаренде заключенным, а Верховный Суд эти решения отменил и в удовлетворении иска фирмам отказал. Следовательно, участок в субаренде "Кадорр-Киев Плюс" пока не находится.

В феврале 2019 года должностные лица Департамента земельных ресурсов КГГА обследовали участок и обнаружили, что он огражден и на нем ведут строительство.

Суд дал следователям ГБР доступ к документам, которые касаются участка и объекта строительства на Жилянской, 68 и находятся в распоряжении Главного управления Госгеокадастра в Киевской области и Министерства культуры.

Из постановлений стало известно, что Голосеевское управление полиции Киева с июля 2017 года расследует нарушения требований земельного и градостроительного законодательства должностными лицами ООО "Кадорр-Киев Плюс" при осуществлении строительных работ на Жилянской 68 (ч.1 ст.364, ст.356, ч.1 ст.298 УК). В рамках этого производства 03.08.2018 суд наложил арест на участок.

Учредителями одесского ООО "Кадорр-Киев Плюс" является одессит Аднан Киван и Ольга Павлова, с которой он зарегистрирован в одной квартире.

Аднан Киван является одним из основателей благотворительного фонда на "На благо Одессы", который финансировал деятельность Михеила Саакашвили, когда тот возглавлял Одесскую ОГА.

Аднан Киван Est.ua

Киван владеет одесским телеканалом "7 канал". А в марте 2018 Аднан купил англоязычное издание Kyiv Post.

Ранее Аднан активно сотрудничал с Сергеем Киваловым, с которым вместе создал благотворительный фонд "Студенческая церковь". Кивалов вышел из состава учредителей этого фонда в 2016 году. "Kadorr Group" является крупнейшим застройщиком в Одессе

ООО "Сикс Старс Холдинг" основал Борис Хахан, которого в 2011 году изменила кипрская компания "ВЕБРА Инвестментс Лтд", владельцем которой значится киприот Софоклес Софоклеус.

Как сообщал OBOZREVATEL, Киван в интервью изданию "BBC NEWS Украина" стал называть себя активистом, а в изменении назначения земли санаториев для их массовой застройки высотками не видит нарушения закона.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!