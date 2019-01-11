За секретность: Кабмин существенно повысил оклады лицам, имеющим доступ к гостайне

Кабинет министров Украины повысил оклады чиновников, имеющих доступ к государственной тайне, на 30-60% в зависимости от степени секретности информации.

Об этом сообщает пресс-служба правительства. Соответствующее постановление было принято 10 января.

"Внесены изменения в Положение о видах, размерах и порядке предоставления компенсации гражданам в связи с работой, которая предусматривает доступ к государственной тайне", – сказано в сообщении.

Размер надбавки зависит от степени секретности Парламентская газета

Такую надбавку смогут получить работники режимно-секретных органов законодательной, исполнительной и судебной власти, органов прокуратуры, других государственных органов, органов местного самоуправления, на предприятиях, в учреждениях, организациях.

Сумма компенсации будет определяться секретностью информации. Так, для работников, имеющих доступ к сведениям "особой важности", зарплата повысится на 60%. Отметка "совершенно секретно" предоставит надбавку в размере 50%, а "секретно" – 30%.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Национальном банке заявили, что доходы украинцев выросли на 82% за последние пять лет.

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