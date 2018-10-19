За пару минут: крупная российская компания резко подешевела на $1 млрд

Акции российской компании интернет-гиганта "Яндекс" упали в стоимости всего за несколько минут. Это произошло из-за появившейся в СМИ информации о покупке крупного пакета их акций "Сбербанком".

Как сообщает РБК, несмотря на то, что эту информацию в "Яндекс" не подтвердили, капитализация компании снизилась почти на $1 млрд.

Отмечается, что после появления первых сообщений о якобы готовящейся сделке бумаги "Яндекса" всего за несколько минут подешевели на 7-8%.

По информации СМИ, решение о сделке пока не принято, но банк претендует на долю до 30% в капитале компании. Издание подсчитало, что рыночная стоимость 30% акций "Яндекса" составит примерно $3,8 млрд.

Источники также утверждают, что за счет приобретения акций типа B, каждая из которых дает на собрании акционеров "Яндекса" сразу десять голосов, "Сбербанк" может получить фактический контроль над компанией.

Как сообщал OBOZREVATEL, компания "Яндекс-Такси" начала искать себе сотрудников среди жителей оккупированных районов Луганской области.