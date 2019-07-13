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За окурок - 2 тысячи: украинцам грозят "драконовские" штрафы за мусор

2.3т Читать материал на украинском

В Украине предлагают увеличить штраф за выброшенный окурок в 10 раз, а за отдельные виды мусора придется доплачивать.

Как сказано в материале OBOZREVATEL, в Верховной Раде 2 июля был зарегистрирован проект закона №10411 “Об управлении отходов”.

Его авторами выступили специалисты Министерства экологии и природных ресурсов. Несмотря на то, что законопроект нынешний созыв парламента принять не сможет, вполне вероятно, что наработка Кабмина снова будет подана в Раду уже этой осенью.

Дело в том, что Украина еще при подписании Соглашения об Ассоциации с ЕС взяла на себя обязательства привести в порядок рынок отходов. Поэтому профильное министерство подготовило сразу несколько важных изменений.

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Первое – значительно увеличить штрафы за мусор. К примеру, если вы выбросите окурок или пакет из окна автомобиля, маршрутки, трамвая или троллейбуса – вам придется заплатить от 1700 до 2550 гривен. Аналогичные штрафы предусмотрены и за выбрасывание мусора из окна поезда или речного транспорта.

Штрафы за мусор

Штрафы за мусор

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Возрастают штрафы и за порчу сельхозземель – от 4250 до 8500 гривен. Наказание увеличат также за нарушение правил при обращении с мусором и его вывозе: для физических лиц – от 1700 до 6800 гривен, для юридических лиц – от 4250 до 8500 гривен.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Место
Украина
Теги
штрафы Верховная Рада Украины
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Кульшин Владимир
Кульшин Владимир
Во Флориде США на дорогах стоят не большие картинки. Из машины рука выбрасывает мусор на дорогу, а под рукой написано 500$! И главное никто никого не ловит. Достаточно водителю с другой машины с видиорегистратора передать эти кадры в полицию и вы еще будете ехать, а вам на телефон приходит сообщение о штрафа. Интересно эти штрафы можно назвать драконовскими? Кстати бумаг вдоль дорог там нет!
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Заяць Олександр
Заяць Олександр
Такой закон потрібен, бо всі волають про чистоту в Європі, але йдучи по дорозі запросто викидають пляшки на узбіччя. Навіть свині не серуть там де ідять, а ми зі своім совковим менталітетом навіть пальцем не ворухнемо, аби зробити чистіше!
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Сало Уронили
Сало Уронили
а как там о расписке о сексе уже приняли.?
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Сало Уронили
Сало Уронили
Украинец Сергей, опять хочешь отсосать.пиши рассписку
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Украинец Сергей
Украинец Сергей
Сало Уронили,приняли,можешь уже не мучать свои ладошки.
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