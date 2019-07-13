За окурок - 2 тысячи: украинцам грозят "драконовские" штрафы за мусор

В Украине предлагают увеличить штраф за выброшенный окурок в 10 раз, а за отдельные виды мусора придется доплачивать.

Как сказано в материале OBOZREVATEL, в Верховной Раде 2 июля был зарегистрирован проект закона №10411 “Об управлении отходов”.

Его авторами выступили специалисты Министерства экологии и природных ресурсов. Несмотря на то, что законопроект нынешний созыв парламента принять не сможет, вполне вероятно, что наработка Кабмина снова будет подана в Раду уже этой осенью.

Дело в том, что Украина еще при подписании Соглашения об Ассоциации с ЕС взяла на себя обязательства привести в порядок рынок отходов. Поэтому профильное министерство подготовило сразу несколько важных изменений.

Первое – значительно увеличить штрафы за мусор. К примеру, если вы выбросите окурок или пакет из окна автомобиля, маршрутки, трамвая или троллейбуса – вам придется заплатить от 1700 до 2550 гривен. Аналогичные штрафы предусмотрены и за выбрасывание мусора из окна поезда или речного транспорта.

Штрафы за мусор favoritekherson.co

Возрастают штрафы и за порчу сельхозземель – от 4250 до 8500 гривен. Наказание увеличат также за нарушение правил при обращении с мусором и его вывозе: для физических лиц – от 1700 до 6800 гривен, для юридических лиц – от 4250 до 8500 гривен.

Как сообщал OBOZREVATEL:

законопроект о дематюкации авторства нардепа Ольги Богомолец предусматривает штрафы, административный арест и исправительные работы для любителей нецензурной лексики.

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ранее украинская детская писательница и защитница государственного языка Лариса Ницой объяснила разницу между российским матом и руганью в Украине.

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