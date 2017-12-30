"За ними будущее": Ляшко обрадовал украинцев новостью об электромобилях

Глава Украины Петр Порошенко подписал закон об освобождении электромобилей от уплаты НДС и импортной пошлины.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат и лидер Радикальной партии Олег Ляшко.

"Президент наконец подписал наш с Виктором Галасюком закон об освобождении электромобилей от уплаты НДС и импортной пошлины. Это удешевит экологические авто на 30%!" - написал Ляшко.

"Я горжусь, что именно наша команда привела в Украине электромобили. Рост продаж в 2017 году - 400%! Я сам хочу в 2018 году купить электромобиль. За ними будущее", - добавил нардеп.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Ляшко дал обнадеживающий прогноз для Украины на 2018 год.