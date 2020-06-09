За неделю в Украине зарегистрировали больше новых ФЛП и компаний, чем в карантин

За первую неделю июня в Украине было зарегистрировано больше новых ФЛП и компаний, чем за до карантинный период.

Об этом сообщила платформа для работы с открытыми данными Опендатабот. Отмечается, что украинский бизнес понемногу приходит в себя после карантина.

В частности, только за последнюю неделю было зарегистрировано 7269 предпринимателей.

Также растет число новых компаний: за неделю зарегистрировали 1119 компаний – это почти на 100 компаний больше, чем за неделю до карантина.

С апреля количество активных вакансий увеличилось на 40%. Сейчас на Work.ua 39,5 тыс. активных вакансий.

"Если не случится повторных кризисов, то с 4 квартала этого года может начаться рост. А через год у нас есть шанс, что рынок труда сможет плавно вернуться к состоянию начала 2020 года", –сообщил основатель Work.ua Артур Михно.

Также сообщается, что в Украине сейчас работает 77% ресторанов от тех 100%, которые работали до карантина. А оборот общественного питания восстанавливается не так быстро: сейчас он вернулся только к показателю в 65%.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее рынку труда в Украине предрекли спад. Прежде всего эксперты рынка труда прогнозируют, что проблемы с поиском работы будут наблюдаться еще минимум до конца года.