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9 июня • обновлено в 13:35
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За неделю в Украине зарегистрировали больше новых ФЛП и компаний, чем в карантин

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За первую неделю июня в Украине было зарегистрировано больше новых ФЛП и компаний, чем за до карантинный период.

Об этом сообщила платформа для работы с открытыми данными Опендатабот. Отмечается, что украинский бизнес понемногу приходит в себя после карантина.

В частности, только за последнюю неделю было зарегистрировано 7269 предпринимателей.

Также растет число новых компаний: за неделю зарегистрировали 1119 компаний – это почти на 100 компаний больше, чем за неделю до карантина.

Украинский бизнес оправился после карантина: появились обнадеживающие цифры

С апреля количество активных вакансий увеличилось на 40%. Сейчас на Work.ua 39,5 тыс. активных вакансий.

Украинский бизнес оправился после карантина: появились обнадеживающие цифры

"Если не случится повторных кризисов, то с 4 квартала этого года может начаться рост. А через год у нас есть шанс, что рынок труда сможет плавно вернуться к состоянию начала 2020 года", –сообщил основатель Work.ua Артур Михно.

Украинский бизнес оправился после карантина: появились обнадеживающие цифры

Также сообщается, что в Украине сейчас работает 77% ресторанов от тех 100%, которые работали до карантина. А оборот общественного питания восстанавливается не так быстро: сейчас он вернулся только к показателю в 65%.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее рынку труда в Украине предрекли спад. Прежде всего эксперты рынка труда прогнозируют, что проблемы с поиском работы будут наблюдаться еще минимум до конца года.

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Автор
Валентина Гембарская Валентина Гембарская
Тема
Карантин в Украине
Место
Украина
Теги
ФЛП карантин
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