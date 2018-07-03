За квартиры и доходы: украинцы получили "письма счастья" от налоговой

Украинцы летом должны заплатить налоги на недвижимость, дополнительные доходы, прибыль от инвестиций и профессиональной деятельности.

Те, кто должны платить налог за квартиры и дома, уже получили "письма счастья" от Государственной фискальной службы, говорится в материале OBOZREVATEL. Налог взимается с владельцев квартир площадью не меньше 60 квадратных метров и домов площадью от 120 квадратных метров. Если в собственности и дом, и квартира – налог взимается при общей площади не меньше 180 квадратов.

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При этом платить нужно за каждый "лишний" квадрат сверх этой нормы. Местная власть может увеличивать норму, например, взимать налог с квартир площадью не от 60, а от 80 квадратов. Однако местная власть не может уменьшить существующую норму с 60 до 50 метров. В этом году за один квадратный метр придется заплатить не более 48 грн (до 1,5% от минимальной зарплаты по состоянию на начало прошлого года).

Также украинцы должны декларировать свои доходы и платить с них налоги. К примеру, с продажи квартиры или дома нужно заплатить налог в размере 5%. Заплатить 18% дохода в виде налога придется украинцам, которые сдают в аренду недвижимость, получают доход от инвестиций, независимой профессиональной деятельности. Например, если сантехник, учитель или журналист в свободное от основной работы время подрабатывает, он по закону обязан внести дополнительный доход в ежегодную декларацию и заплатить с него налоги.

Украинцы, которые не задекларировали свои доходы и не заплатили налоги, могут попасть под уголовную ответственность, поясняет юрист Александр Плахотник. "Штраф может составить 10-20% от суммы долга. Кроме того, если это неуплата налогов в крупных и особо крупных размерах, нарушителю грозит уголовная ответственность", - поясняет юрист.

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