За коммуналку придется платить дважды: в Украине аферисты используют новые схемы

В Украине аферисты рассылают по квартирам псевдосчета за коммуналку, ходят по домам, предлагая за отдельную плату "опломбировать" счетчики, и выставляют несуществующую задолженность.

OBOZREVATEL разобрался, как работают мошенники и когда не стоит платить по счетам.

Опломбируем счетчик. Мошенники представляются сотрудниками местных коммунальных предприятий и за отдельную плату предоставляют "услугу". Например, за 200-300 грн пломбируют счетчики. Доверчивые украинцы платят за пломбу, а после оказывается, что в водоканале ни о каких мастерах с пломбами не знают.

Жертвами такой схемы, в том числе, стали клиенты "Киевводоканала". "Предлагают за денежную компенсацию опломбировать счетчик и передать его на коммерческий учет, требуя от потребителей предоставить пакет документов для якобы оформления договора", – заявляют в компании. С какой целью собирают документы и как их будут использовать – неизвестно. В результате украинцы не только "платят" за ненужную пломбу, но и передают свои персональные данные мошенникам. О том, как с их помощью можно получить кредит, читайте здесь.

"Предлагают за денежную компенсацию опломбировать счетчик и передать его на коммерческий учет, требуя от потребителей предоставить пакет документов", – заявляют в компании.

Куда более простой способ "наживы" – отвлечь жертву и украсть что-либо из квартиры. Если вовремя не спохватиться, найти вора будет крайне сложно. Лучший вариант: не впускать подозрительных людей в жилье, даже если они обещают бесплатно или за деньги установить пломбу на счетчик.

Подозрительная платежка. Более изощренная схема – распечатать сотни фейковых платежек и разослать их по разным квартирам. Даже если из тысячи потенциальных жертв деньги перечислит каждый десятый, в сумме мошенникам достанутся десятки тысяч гривен. О такой схеме несколько месяц назад заявили в Суммах. Там в местное облэнерго начали поступать звонки от клиентов, которым пришли "странные платежки".

Фейковая платежка

Суммы, которые якобы нужно было заплатить за электроэнергию, небольшие. Чаще всего такая схема рассчитана на доверчивых пенсионеров, которые не оплачивают коммунальную услугу онлайн, а вместе с платежками идут в отделение почты или банк. Там проводят платеж по указанному в платежке счету, однако оказывается, что деньги ушли не коммунальщикам, а аферистам. В результате заплатить за коммуналку придется дважды.

Доплата за "воздух". Несколько дней назад Национальная комиссия в сферах энергетики и коммунальных услуг заявила о возможном наказании 20 облгазов за платежки, в которых была указана незаконная доплата. Платить нужно было якобы за "приведения объема газа к эталонным условий измерения".

"Доначисления ведут к двойной оплаты тех же объемов газа, создают виртуальные долги, которые в будущем будут препятствовать переходу потребителей к другим поставщикам газа", – прокомментировали ситуацию в "Нафтогазе".

Доплата

В платежках размер доплаты указан в графе "к уплате". Однако, в пресс-службе РГК заявляют, что эта сумма "информативная". "Сумма перерасчета за прошлые периоды приведена в счетах информативно и не подлежит уплате. Наличие этого долга не является основанием для отключения потребителя от поставок газа и для начисления пени и штрафов", – говорится в заявлении РГК.

Куда жаловаться и как защититься от мошенников

Юрист Александр Плахотник уверен: большинство мошеннических схем легко "раскусить". Для этого стоит всего лишь проверить информацию и проявить бдительность. Впускать незнакомых людей, даже если они представились сотрудниками коммунального предприятия, не стоит. Если же "гости" настаивают, прежде чем впустить их в свое жилье, позвоните на горячую линию предприятия и узнайте, отправляли ли они к вам их работников.

"Реквизиты коммунального предприятия есть не только в платежке, но и на их сайте. Более того, если вы не меняли поставщика, сохраните себе отдельно номер его счета. Если счет будет меняться, вас должны заранее предупредить. Если же принесли похожую на платежку бумажку с других счетом – ни в коем случае не переводите деньги. Если это уже произошло – обращайтесь к поставщику, в полицию", – советует юрист.

Если же настоящий поставщик коммунальной услуги выставил вам несуществующий долг или пересчитал сумму, в первую очередь письменно обратитесь к поставщику с жалобой. Потребуйте, чтобы вам счет пересчитали. Следующий шаг – отправить жалобу в НКРЭКУ. Комиссия занимается не только расчетом и утверждением тарифов, но и контролирует своих лицензиатов. Если окажется, что ваши права действительно нарушены, поставщика могут оштрафовать.

"Если вы не согласны с доплатой в 100 грн и пытаетесь ее оспорить, продолжайте платить за коммунальные услуги, но только в той части, которую вы признаете", – советует Александр Плахотник.