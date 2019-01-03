"За это вас повесят!" Сеть разгневало новое "достижение" России

Счетная палата Российской Федерации по итогам 2018 года пришла к выводу, что инфляция в стране оказалась выше прогнозов, а рост валового внутреннего продукта – ниже.

Реальные доходы граждан если и выросли, то на десятые доли процента, пишет в Twitter председатель ведомства Алексей Кудрин

"Правительству пока приходится начинать с низкого старта", – отметил он.

Подобные "достижения" России разгневали пользователей сети.

"Стартовать им надо было лет 18 назад. И подальше от России", – отметил Qwotre.

"Да это правительство уже 20... Какое б**ть начало, какой старт!? Это "финиш"!!!" – заявил Леханыч.

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"Доходы выросли у особо избранных граждан, а у обычных граждан растут только цены и тарифы", – подчеркнул Soulchild.

"Вот в том числе за это вас всех и повесят, Алексей. Это уже настолько неотвратимо и близко, что даже не верится, что вы настолько тупой, что еще не с****ли из России", – пишет Spitfire.

"В России нет правительства, а кучка воров, жуликов и негодяев!" – резюмировал KSS.

СП дает предварительную оценку на конец года: инфляция - выше прогноза, рост ВВП - ниже, реальные доходы граждан если и выросли, то на десятые доли процента. Правительству пока приходится начинать с низкого старта pic.twitter.com/vTpE4Z30f9 — Алексей Кудрин (@Aleksei_Kudrin) 2 января 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Минэкономразвития РФ признали, что из-за санкций, запрета валютных операций для госбанков и роста цен на нефть инфляция превысит официальный прогноз в 3,4%, а стоимость доллара может составить 70 руб/$.

При этом российские аналитики еще более пессимистичны в оценках. Они уверены, что в начале 2019 года россиян может ждать инфляционный шок.

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