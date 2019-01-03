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"За это вас повесят!" Сеть разгневало новое "достижение" России

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Счетная палата Российской Федерации по итогам 2018 года пришла к выводу, что инфляция в стране оказалась выше прогнозов, а рост валового внутреннего продукта – ниже.

Реальные доходы граждан если и выросли, то на десятые доли процента, пишет в Twitter председатель ведомства Алексей Кудрин

"Правительству пока приходится начинать с низкого старта", – отметил он.

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"За это вас повесят!" Сеть разгневало новое "достижение" России
"За это вас повесят!" Сеть разгневало новое "достижение" России
"За это вас повесят!" Сеть разгневало новое "достижение" России

Подобные "достижения" России разгневали пользователей сети.

"Стартовать им надо было лет 18 назад. И подальше от России", – отметил Qwotre.

"Да это правительство уже 20... Какое б**ть начало, какой старт!? Это "финиш"!!!" – заявил Леханыч.

"Доходы выросли у особо избранных граждан, а у обычных граждан растут только цены и тарифы", – подчеркнул Soulchild.

"Вот в том числе за это вас всех и повесят, Алексей. Это уже настолько неотвратимо и близко, что даже не верится, что вы настолько тупой, что еще не с****ли из России", – пишет Spitfire.

"В России нет правительства, а кучка воров, жуликов и негодяев!" – резюмировал KSS.

"За это вас повесят!" Сеть разгневало новое "достижение" России
"За это вас повесят!" Сеть разгневало новое "достижение" России
"За это вас повесят!" Сеть разгневало новое "достижение" России

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Минэкономразвития РФ признали, что из-за санкций, запрета валютных операций для госбанков и роста цен на нефть инфляция превысит официальный прогноз в 3,4%, а стоимость доллара может составить 70 руб/$.

При этом российские аналитики еще более пессимистичны в оценках. Они уверены, что в начале 2019 года россиян может ждать инфляционный шок.

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Место
Россия
Тег
Новости России
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Мноноходовочка: прикинуться раненым когда уже труп!)))))
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