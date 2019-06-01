"За два года": в Украине рассказали, как сделать "отбитых б*ндеровцев" из жителей Донбасса

Народный герой Украины, военный инструктор Маруся Зверобой заявила, что превратить жителей Донбасса в "отбитых бандеровцев" можно за несколько лет.

Для этого нужно воспользоваться технологиями, которые уже были испытаны на Украине, заявила она в интервью Янине Соколовой, свидетельствует публикация журналистки в Twitter.

"С теми технологиями, которые сейчас уже испытаны на нас, из Донбасса отбитых бандеровцев можно сделать за два-три года", – подчеркнула Зверобой.

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"У них там будут дома висеть портреты Степана Андреевича (Бандеры. – Ред.) – резюмировала военный инструктор.

"З Донбасу можна бандерівців зробити за 2-3 роки".

Дуже смілива і чесна розмова.

І буде відповідь Народного героя і військ.інструктора Марусі Звіробій Вам, Наталія Мосейчук, щодо гречки, окопів і лопат.

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▶️https://t.co/pdMX7vTVRj pic.twitter.com/HYAXiKZfiQ — Яніна Соколова (@IaninaSokolova) 1 июня 2019 г.

В Донецкой области проходили митинги в честь Бандеры Фото: Александр Украинский

Как писал OBOZREVATEL, в Донецкой области 1 января прошли факельные шествия по случаю 110-й годовщины со дня рождения лидера Организации украинских националистов Степана Бандеры.

Так, одна из акций прошла в центре Славянска, участие в которой приняли около 200 человек.

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