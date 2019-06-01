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"За два года": в Украине рассказали, как сделать "отбитых б*ндеровцев" из жителей Донбасса

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Народный герой Украины, военный инструктор Маруся Зверобой заявила, что превратить жителей Донбасса в "отбитых бандеровцев" можно за несколько лет.

Для этого нужно воспользоваться технологиями, которые уже были испытаны на Украине, заявила она в интервью Янине Соколовой, свидетельствует публикация журналистки в Twitter.

"С теми технологиями, которые сейчас уже испытаны на нас, из Донбасса отбитых бандеровцев можно сделать за два-три года", – подчеркнула Зверобой.

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"У них там будут дома висеть портреты Степана Андреевича (Бандеры. – Ред.) – резюмировала военный инструктор.

В Донецкой области проходили митинги в честь Бандеры

В Донецкой области проходили митинги в честь Бандеры

Фото: Александр Украинский

Как писал OBOZREVATEL, в Донецкой области 1 января прошли факельные шествия по случаю 110-й годовщины со дня рождения лидера Организации украинских националистов Степана Бандеры.

Так, одна из акций прошла в центре Славянска, участие в которой приняли около 200 человек.

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Персоны
Маруся ЗверобойЯнина Соколова
Место
Украина
Тег
Новости Донбасса
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