"За должность не держусь": Гройсман выступил с последним словом в Раде

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что никогда не держался за должность, поэтому и подал заявление об отставке.

Об это он заявил во время своего выступления в Раде, перед голосованием правительства за отставку действующего Кабинета министров.

"Три года назад ВР приняла решение поддержать мою кандидатуру на должность премьер-министра Украины. Я сказал о том, что для меня очень ответственной задачей было обеспечить в стране стабильность и не допустить в сложных условиях любых кризисных явлений", — сказал он.

Гройсман отметил, что решения, которые принимались, в первую очередь касались того, чтобы достичь целей. Но отметил, что является реалистом и понимает, что далеко не все сделано в государстве.

Владимир Гройсман Скриншот

"Для того, чтобы мы были более быстрыми, эффективными, должны консолидировать усилия не только правительства Украины, но и украинского парламента. В разное время мы принимали не простые решения и очень часто тяжелые. Но я хочу сегодня поблагодарить каждого депутата Верховной Рады Украины, который выполнял свой долг — и принимал государственные решения для того, чтобы страна стала сильнее", — сказал Гройсман.

Как сообщал OBOZREVATEL, в своем первом обращении в Верховной Раде после инаугурации президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление о том, что неэффективные члены правительства могут "освободить места":

"Позвольте мне сейчас процитировать американского актера, который стал классным американским президентом: правительство не решает наших проблем, правительство и является нашей проблемой. Это просто цитата. Я не понимаю, почему правительство разводит руками и говорит, что ничего не может сделать. Неправда. Может. Вы можете взять ручку и бумагу, и освободить места".

После этого Гройсман объявил об отставке. Он заявил, что ему не стыдно за работу правительства, поэтому готов уйти досрочно.

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