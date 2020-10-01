Ни одного аппарата ИВЛ: как деньги из COVID-фонда "уплыли" на дороги и безработицу в Украине

За средства специально созданного Фонда борьбы с COVID-19 до сих пор не приобрели ни одного аппарата искусственной вентиляции легких, которые нужны больным с тяжелым течением коронавируса. В то же время из уже потраченных 25 млрд грн больше всего ушло на дороги, помощь безработным и выплаты медикам, полицейским и работникам Минздрава.

Судя по всему, целевое назначение фонда – помощь в борьбе с коронавирусом, остается только на бумаге. А по факту деньги уходят на другие программы.

OBOZREVATEL проанализировал данные, озвученные председателем Счетной палаты Валерием Пацканом в интервью "Украинского радио". По его словам, с аппаратами ИВЛ сейчас проблема в стране. Тендеры на их закупку объявили, но они не состоялись.

"Объявлено было тендер на закупку 100 аппаратов, срок поставки был до 30 октября. Первый тендер объявлен 16 июля, провели аукцион – должны были до 15 сентября закупить 50 ИВЛов. На него вышли 6 участников – только 2 предложили товары, которые соответствовали требованиям, но впоследствии оказалось, что первый поставщик не имел опыта поставки соответствующих товаров, а второй имел факты невыполнения предварительных договоров. Сейчас опять новый тендер. ИВЛы закупались по-другому, не из ковидного фонда – и меценатами, и государственными органами, в том числе МВД для себя закупали. Из ковидного фонда ИВЛы сегодня не закупали", – объяснил Пацкан.

Он также рассказал, сколько денег и на что уже потратили из коронавирусного фонда по состоянию на 24 сентября.

"Ковидный фонд составлял 66 млрд грн (65,95 млрд. - Ред.), фактически израсходовано уже 25 млрд грн. На что пошли эти 25 млрд? 12,6 млрд грн – на строительство дорог и амбулаторий, 9,2 млрд грн – выплаты по безработице, частичной безработице, на детей ФЛП, страховые выплаты и материальная помощь медикам, 2,8 млрд грн – доплата к зарплате МВД, Минздраву и исполнительной службе, 289 млн грн – закупка оборудования, средств индивидуальной защиты", – добавил глава Счетной палаты.

Он отметил, что по 6 бюджетным программам расходы на 12,6 млрд грн не осуществлялись.

"Одна из программ – доплата медикам, работающим в коммунальных медицинских учреждениях – началась только с сентября. Почему? Каким образом? Кто спланировал и спрогнозировал, что тем, кто работает в некоммунальных, нужно доплачивать, а тем, кто в коммунальных, – не требуется. Я бы наоборот максимально сейчас стимулировал медиков", – заключил Пацкан.

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что де-факто использовали 30% средств, предусмотренных в "коронавирусном" фонде.

Ранее и.о. министра образования Сергей Шкарлет сказал, что в "коронавирусном" фонде "не осталось ни копейки". Его заявление опроверг президент Украины Владимир Зеленский.

Как наполнили фонд борьбы с COVID-19

В апреле Верховная Рада создала Фонд борьбы с коронавирусом. Благодаря принятым изменениям в госбюджет, в фонд "влили" 65,95 млрд грн.

Из них: 15,8 млрд грн – Минздраву на программу госгарантий медобслуживания населения. В целом законопроект предусматривал увеличение финансирования Минздрава на 16,7% – до 114,56 млрд грн.

Часть денег, кстати, еще с самого начала пошла Минсоцу на пенсии и покрытие дефицита Пенсионного фонда, а также на пособия, компенсации и различное денежное обеспечение отдельным категориям населения.

В целом задача фонда исходила из его названия. Это борьба с коронавирусом и его последствиями. Для его наполнения правительство урезало траты на ряд других бюджетных статей, в частности на образование, культуру и спортивные проекты.

Тогда было решено направить почти 9 млрд грн из аккумулированных средств фонда на случаи безработицы. В частности, на пособия и выплаты по безработице.

Еще часть денег из фонда предусмотрели на помощь ФОПам, а также учреждениям здравоохранения.

Так, по сути, начиналась работа фонда. А потом его "функционал" решили немного расширить.

Верховная Рада 18 июня приняла во втором чтении и в целом законопроект №3509, который предусматривает, в частности, "выдачу" денег из Фонда борьбы с Covid-19 на ремонт и строительство дорог и других объектов инфраструктуры.

Кроме того из COVID-фонда:

Выделили деньги для возврата участникам пробного ВНО. По состоянию на 1 июля по этой статье из фонда выделили 52,5 млн грн

Выделили деньги на местные выборы. 13 июля Верховная Рада направила часть денег из Фонда борьбы с коронавирусом на проведение местных выборов в октябре этого года. А именно 1,3 млрд грн.

Срок действия фонда – на период карантина и 30 дней после него.

Еще один "негосударственный фонд"

В Украине в разгар пандемии был создан "негосударственный фонд при Офисе президента", на который с крупных бизнесменов собрали более 300 млн грн.

По нашей информацией, фондом управляет Борис Баум, который не имеет никакого отношения к официальным властям, не был назначен или выбран на какую-либо должность, и Кирилл Тимошенко, который также не может возглавлять частный фонд и распоряжаться его средствами.

OBOZREVATEL обращался к заместителю главы Офиса президента и в публикациях, и письменно в информационных запросах, но каждый раз наши обращения игнорировали, а работа многомиллионного фонда оставалась скрытой от общественности.

Подробнее о том, кто такой Борис Баум, можно прочитать здесь. Ранее OBOZREVATEL сообщал: