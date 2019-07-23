"За день до смерти": полиция рассказала о важном моменте в деле Шеремета

Журналист Павел Шеремет в 2016 году планировал организовать в Украине благотворительный фонд.

"Шеремет намеревался зарегистрировать Фонд содействия соблюдению прав человека в Украине и СМИ", – заявил глава Национальной полиции Сергей Князев, выступая с отчетом по расследованию убийства в Офисе президента, передает theБабель.

По его словам, финансовые документы журналист планировал подписать 21 июля 2016 года, но за день до этого погиб.

При этом в ноября 2015 года в Вильнюсе был создан благотворительный фонд "Солидарные медиа", директором которого был Шеремет.

Князев также добавил, что украинские правоохранители направили ходатайство о предоставлении международной правовой помощи в 15 стран.

"Продолжаются процессуальные действия по установлению целей въезда, сопровождения, встреч, финансовых активов, деятельности, возможных конфликтов Павла Шеремета за рубежом", – подчеркнул глава Национальной полиции.

В частности, компетентные органы девяти стран – Бельгии, Швеции, Беларуси, Нидерландов, Молдовы, Латвии, Литвы, Киргизии и Турции – уже передали материалы выполненных ходатайств.

Журналист Павел Шеремет в 2016 году планировал организовать в Украине благотворительный фонд

Напомним, что в Киеве 20 июля, в третью годовщину убийства журналиста Павла Шеремета, прохошла акция "Кто убил Павла? Три года без ответа".

Как сообщал OBOZREVATEL:

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