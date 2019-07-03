"За что платить?" Россия отличилась очередной выходкой после возвращения в ПАСЕ

В России заявили, что выплата долга перед Советом Европы за 2017-2018 годы остается под вопросом.

Об этом заявил журналистам председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, передает ТАСС. "Насколько я понимаю механику действий Минфина, мы платим за этот год, когда мы вернулись, и не платим, что было бы совершенно в этом случае естественно, за годы нашего отсутствия в Совете Европы, поскольку за что платить?... У нас долг за 2017-2018 (годы. - Ред.)", - сказал Слуцкий.

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"Что касается долга, на мой личный взгляд, его выплата под большим знаком вопроса, поскольку мы весьма усеченным образом, мягко выражаясь, присутствовали в это время в институтах Совета Европы", - добавил он.

Ранее в России заявили, что страна не имеет задолженности перед Советом Европы, пока не подписан документ-протокол о сумме и графике платежей.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию об изменении санкционного механизма и пригласила Россию вернуться к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса. Решение было принято в ночь на 25 июня.

Во время заседание ПАСЕ украинская делегация в знак протеста против поблажек для России покинула зал заседаний.

26 июня регламентный комитет ПАСЕ усомнился в законности полномочий России и направил обращение в Венецианскую комиссиюдля определения, есть ли в составе российской делегации депутаты из аннексированного Крыма.

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