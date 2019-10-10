За что купил квартиры? Вокруг Кучера и других губернаторских назначений Кабмина назрел скандал

Вокруг свежих рекомендаций Кабинета министров о назначении глав областных государственных администраций в Одесской, Тернопольской и Харьковской областей уже успел назреть скандал. OBOZREVATEL проанализировал декларации главы Одесской ОГА Максима Куцего, главы Тернопольской ОГА — Игоря Сопеля и главы Харьковской ОГА — Алексея Кучера.

Как оказалось, не все из указанных чиновников могут похвастаться "чистой" декларацией. Но начнем по порядку.

Рекомендованные главы ОГА

Несколько квартир и биткоины

Адвокат и депутат парламента 9-го созыва от "Слуги народа" Алексей Кучер постановлением Кабмина от 9 октября назначен главой Харьковской ОГА.

Богдан и Кучер facebook.com/anticor.kharkiv

Кучеру 34 года. Он окончил Педагогический университет имени Г. Сковороды по специальности "Физическое воспитание", а затем Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого по специальности "Правоведение".

Работал в суде и прокуратуре, затем был адвокатом по уголовным делам. На внеочередных выборах в Верховную Раду он шел кандидатом от партии "Слуга народа" по избирательному округу №179.

Алексей Кучер kh.vgorode.ua

По некоторым данным, Кучера связывают с бывшим пограничником и "теневым куратором" избирательного штаба "Слуги народа" Вадимом Слюсаревым, который сам рассматривался на роль губернатора области, но после шумихи в СМИ президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не намерен его назначать.

Алексей Кучер

В своей декларации Кучер не указал никаких доходов за 2018 год, но рассказал о накоплениях. У него есть 77 биткоинов стоимостью почти 659 тыс. долларов и 87 тысяч долларов наличными. Супруга депутата держит наличными наличными 205 тысяч долларов.

При этом, не имея официального дохода когда он работал юристом, Кучер в 2018 году купил две квартиры в Харькове – 61,9 кв. м. и 68,6 кв. м. Отметим, что в то время он не указывал размер своей зароботной платы. Откуда у чиновника деньги на дорогую недвижимость - остается под вопросом.

Также новый глава ОГА совместно с супругой владеет квартирой площадью 62,9 кв. м - тоже в Харькове. Кроме того, в Новорайске Херсонской области у Кучера есть земельный участок площадью 62500 кв. м.

Жена нардепа владеет жилым домом площадью 62 кв.м, недостроенным домом и двумя земельными участками (103 и 1000 кв. м) в Люботине Харьковской области.

Автомобили и ценное имущество

Также у нардепа есть три автомобиля - Lexus NX 200T 2017 выпуска, Volkswagen Рassat 2011 года выпуска и грузовой ГАЗ-САЗ 3507 1987 года выпуска, а у его жены - два авто (Audi Q5 2011 года выпуска и Mitsubishi Outlander 2013 года выпуска). Из другого ценного имущества у Кучера и его жены указано по паре часов Rolex.

Кучер владеет 11 акциями ЧАО "Николаевцемент" и 10% юридической компании "Дартли Групп".

Помимо того на резонансное назначение уже отреагировал журналист Евгений Плинский. Он нашел связь между Кучером и сыном экс-генпрокурора Виктора Пшонки - Артемом.

"Читая фамилию Кучер, мы должны понимать кто будет настоящим хозяином Харьковской области на самом деле. А это один из спонсоров "Слуги Народа" и прямой куратор всей работы Кучера Вадим Слюсарев. О Слюсареве было много расследований в контексте его теневого курирования штаба "Слуги Народа" в Харьковской области. Но интересно кое-что другое", - написал он на своей странице в Facebook.

По данным журналиста, Слюсарев не только был экс-помощником Пшонки-младшего, но и пробовал устроиться на госслужбу в РФ в 2016 году.

"Для этого в 2016 году он посещал Крым и передавал в РФ оригиналы своих документов на проверку оккупанту. Но видимо не сложилось, и он остался в Украине курировать Харьковскую область. А может все как раз и сложилось, учитывая его близкие отношения не только с Пшонкой, но и консулом РФ в Харькове Богдановым. Так что в чьих интересах Харьковской областью может руководить его протеже Алексей Кучер – хороший вопрос", – написал Плинский.

Дом в элитном селе и дорогие часы

Новоназначенному главе Одесской ОГА Максиму Куцому 36 лет. Он женат и имеет сына. В декларации, поданной в НАПК, он указал, что ему принадлежит земельный участок площадью 1200 кв. м. в "элитном" селе Старый Петровцы в Киевской области. Права на него он получил еще в декабре 2012 года.

Максим Куцый bessarabiainform.com

Также ему напополам с женой принадлежит квартира в Киеве площадью 61,8 кв. м., приобретенная в 2004 году.

Среди ценностей Куцый указал двое дорогих наручных часов - Parmigiani Fleurier Kalpa, приобретенные в 2008 году (цена в интернете около $5000) и Rolex Milgauss (очевидно, подарены 31 декабря 2008 года, указана цена 180 тыс. грн). Также часы Rolex Lady Datejust (за 210 тыс. грн) есть у его жены – она их получила на Новый год в 2017 году.

В семье нового губернатора два автомобиля - Audi A4 Sline (2011 г.в.), который был куплен в 2017 года за 470 тыс грн, и Volkswagen Passat RLine (2017 г.в.), который приобрели в 2018 году за 558 тыс. грн. Оба записаны на Максима Куцого.

Куцый владеет 50% общего капитала ООО "Сервис и Менеджмент" (профиль – строительно-монтажные работы), 100% капитала ООО "Медийный Партнер", 90% в ООО "Цифровое Партнерство". Он же является конечным бенефициаром этих фирм.

Доходы и подарки

В 2018 году Куцый получил 38398 грн зарплаты по основному месту работы, 1 млн 984 тыс. от занятия предпринимательской деятельностью. Еще около 1,7 млн грн он получил в виде дивидендов и процентов.

Его жена заработала 171 тыс. грн, получила 475 тыс от продажи движимого имущества. Также она сделала подарок в нематериальной форме на 180 тыс. грн (очевидно те самые часы) своему мужу.

Сбережения

Куцый отчитался, что имеет наличкой 180 тыс долларов, вклад в банке на 2300 евро и 246 тыс. грн. Также у него есть криптовалюта: 290 биткоинов (2,48 млн долларов) и 11071 эфиров (2,13 млн долларов).

Замешан в аграрном бизнесе

Новому руководителю Тернопольской области Игорю Сопелю 45 лет. Живет в городе Хоростков. У него есть жена, дочь и сын. Жена – депутат Хоросковского горсовета, работает в региональном подразделении ООО "Агробизнес", которым раньше руководил ее муж.

Сопель с 2017 года возглавляет федерацию футбола города Хоросков.

В декларации Сопель указал, что его семья владеет магазином площадью 50 кв. м., киоском (30 кв.м.) квартирой площадью 68,2 кв. м., частью общежития (171,9 кв.м.) и домом (площадь 12 кв.м).

На нем записана TOYOTA CAMRY 2014 г.в.

По основному месту работы ("Агробизнес") Сопель получил 44676 грн зарплаты. А предпринимательская деятельность принесла ему почти в 20 раз больше – 965 тыс. Его жена в 2018 году заработала 35964 грн.

Все свои сбережения тернопольский губернатор хранит в наличке – 350 тыс грн, 7000 и 6500 евро.

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