За 5 лет тарифы на грузовые железнодорожные перевозки увеличились в три раза

Начиная с 2013 года, тарифы на грузовые железнодорожные перевозки "Укрзалізниці" увеличились втрое. Вместо того, чтобы бороться с воровством на железной дороге, монополист предпочитает взвинчивать стоимость своих услуг для грузоотправителей.

Об этом в ходе совещания в Госрегуляторной службе по обсуждению проекта автоматической индексации тарифов УЗ заявил председатель Союза химиков Украины Алексей Голубов.

Алексей Голубов

"Не успеют высохнуть чернила на последнем документе о повышении тарифов, как появляется новый. И мы снова здесь обсуждаем, как эти тарифы повысить… С 2013 года по сегодняшний день тарифы выросли где-то в 3 раза. А скажите, что – выросли грузоперевозки? Нет, они ежегодно падают. Как-то улучшилось качество оказанных услуг? Ничего подобного. Но тарифы выросли в три раза", - заявил Голубов.

По его мнению, у "Укрзалізниці" есть другие пути для закрытия собственных финансовых дыр, кроме увеличения тарифов для грузоотправителей. В частности, Голубов подчеркнул: монополист не сделал ничего, чтобы остановить зафиксированные Федерацией роботодателей Украины схемы хищений на железной дороге.

"В 2017 году ФРУ издала документ, где расписаны недочеты УЗ в ее работе. К примеру, на Мелитопольском депо в сутки воруется 7-8 т дизтоплива. Мне как технологу непонятно, как это можно не предотвратить, имея на то желание? Есть расходные нормы по дизельке при движении состава и при его холостом ходу. Посчитали, сколько ездил, спросили, где топливо, посадили пару человек – и бегом все прекратилось. Но нет. До сих пор это происходит. За год только здесь УЗ теряет 2,5 млрд в год", - заявил Голубов.

Общие убытки УЗ от подобных хищений колеблются от 12 до 17 млрд в год, - отметил эксперт.

"А мы сидим и думаем, как еще повысить. Скоро возить нечего будет. Просто нечего. Если сейчас действительно страна уйдет в крен речного судоходства – у железной дороги будут, наверное, большие претензии… И я хотел бы от УЗ услышать, что они делают в этом году, что планируют делать в следующем по тем коррупционным делам, которые до сих пор тянутся. Хочу понять: то ли это так с низу до верху пронизано, что никто никого не может там за руку схватить, либо какие-то другие причины у этой бездеятельности?" - резюмировал Голубов.

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